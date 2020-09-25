Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Promotoria e Polícia prendem ex-sub da Saúde de Ibaneis pela 2ª vez
Operação Falso Negativo

Promotoria e Polícia prendem ex-sub da Saúde de Ibaneis pela 2ª vez

A acusação foi apresentada no âmbito da segunda etapa da operação, que mirou a cúpula da Saúde do Distrito Federal e prendeu o então chefe da pasta Francisco Araújo

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 12:45
Operação
Polícia Civil participa da Operação "Falso Negativo" Crédito: Marcelo Gonçalves/Folhapress
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deflagrou na manhã desta sexta (25), a terceira fase da Operação Falso Negativo e, com apoio da Polícia Civil, prendeu o ex-subsecretário de Vigilância à Saúde do governo Ibaneis, Eduardo Hage Carmo, e o ex-diretor de Aquisições Especiais da Secretaria de Saúde do DF, Emmanuel de Oliveira Carneiro. Os dois estão entre os denunciados por crimes de organização criminosa, fraude e peculato relacionados ao superfaturamento na compra de testes para a Covid-19.
A acusação foi apresentada no âmbito da segunda etapa da operação, que mirou a cúpula da Saúde do Distrito Federal e prendeu o então chefe da pasta Francisco Araújo. Ele é acusado do suposto 'comando e controle' de organização criminosa instituída para fraudar duas dispensas de licitação destinadas à aquisição de insumos para o combate ao novo coronavírus no DF.
Eduardo Hage também chegou a ser detido na ocasião, mas depois foi liberto por decisão liminar do ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Desta maneira, trata-se da segunda prisão do ex-servidor no âmbito da Falso Negativo.
A denúncia do MPDFT na Falso Negativo foi apresentada no último dia 12 e atinge 15 pessoas em razão do superfaturamento de duas licitações para a compra de testes da Covid-19 no Distrito Federal. Os promotores estimam que o prejuízo decorrente das fraudes é superior a R$ 18 milhões, valor que permitiria a compra de mais de 900 mil testes rápidos.
A denúncia do MPDFT atinge 15 pessoas, e trata do superfaturamento de duas licitações para a compra de testes da Covid-19. "Na primeira, cuja vencedora foi a empresa Luna Park Brinquedos, identificou-se o superfaturamento de 146,57% no comparativo com preços ofertados pelas demais concorrentes. Já em relação à segunda dispensa de licitação, a empresa vencedora, Biomega Medicina Diagnóstica, apresentou preço que indica superfaturamento de 42,75% nas aquisições de testes. Neste caso, a empresa vendeu os testes a R$ 125,00 a unidade para a SES/DF, enquanto outros órgãos pagaram, pelo mesmo produto, o valor de R$ 18,00. O prejuízo decorrente do superfaturamento é superior a R$ 18 milhões, valor que permitiria a compra de mais de 900 mil testes rápidos", explica a Promotoria.

COM A PALAVRA, OS PRESOS

Até a publicação desta matéria, a reportagem havia buscado contato com a defesa de Eduardo Hage Carmo e Emmanuel de Oliveira Carneiro, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações.

Veja Também

Juíza determina bloqueio de R$ 20 milhões de alvos da Operação Boeman

Promotoria faz operação para tentar prender número 1 do PCC, ainda em liberdade

Advogados de Lula são alvos de operação sobre desvios no Sistema S; PF faz buscas na casa de Frederick Wassef

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados