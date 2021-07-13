Polícia apreende mais de 3 mil pontos de LSD e ecstasy em Vila Velha

Os micropontos de LSD e os comprimidos de ecstasy estavam em uma casa de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma denúncia anônima levou a polícia a prender um homem de 27 anos em Vila Velha , nesta segunda-feira (12). A princípio, a polícia recebeu a informação de que em uma casa da cidade haveriam armas escondidas. Ao chegarem à residência, porém, ao invés do armamento, os policiais encontraram drogas sintéticas e estimulantes. A polícia não informou a identificação do preso e o nome do bairro onde ocorreu a ação.

O delegado Gabriel Monteiro, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, explicou que os entorpecentes seriam revendidos em festas clandestinas e eram voltados aos jovens.

"Foi uma operação da Delegacia de Narcóticos. Recebemos a informação de que dentro desta casa haveriam armas. Fomos apurar a denúncia e, para nossa surpresa, encontramos uma grande quantidade de entorpecentes. Eram mais de 3 mil micropontos de LSD e ainda 380 comprimidos de ecstasy. Com isso, o indivíduo foi autuado por tráfico de drogas", explicou Monteiro.

Ainda segundo o titular da DRCCP a droga era destinada aos frequentadores de festas conhecidos "bailes do mandela" e também raves. O indivíduo preso já possui passagens por tráfico de drogas e informou que os entorpecentes eram do Rio de Janeiro.