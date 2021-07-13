Prefeitura da Serra abre seleção para contratar auxiliar de creche

Prefeitura da Serra tem vaga temporária para auxiliar de creche Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e, preferencialmente, formação pedagógica. O salário base é de R$ 1.040, mais complemento de R$ 60 e auxílio alimentação de R$ 350.

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.

Os interessados podem se inscrever até as 12 horas do dia 15 de julho, no site da prefeitura da Serra . Após concluir sua inscrição on-line, o candidato deverá imprimir o comprovante gerado pelo sistema, uma vez que este deverá ser apresentado no ato da análise de documentos.

O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por mais um ano.