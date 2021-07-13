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Temporários

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar auxiliar de creche

Para participar, candidato precisa ter o ensino médio completo; inscrições podem ser feitas até 15 de julho. Selecionados vão atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 16:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jul 2021 às 16:16
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra tem vaga temporária para auxiliar de creche Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal da Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de auxiliar de creche. Os selecionados vão atuar na Rede Municipal de Ensino com crianças de 0 a 3 anos, nos Centros Municipais de Educação Infantil. A seleção vai formar cadastro de reserva. Clique aqui para ler o edital. 
Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e, preferencialmente, formação pedagógica. O salário base é de R$ 1.040, mais complemento de R$ 60 e auxílio alimentação de R$ 350.

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O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.
Os interessados podem se inscrever até as 12 horas do dia 15 de julho, no site da prefeitura da Serra. Após concluir sua inscrição on-line, o candidato deverá imprimir o comprovante gerado pelo sistema, uma vez que este deverá ser apresentado no ato da análise de documentos.
O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por mais um ano.
O auxiliar de creche dará atendimento às turmas dos grupos I, II e III da Educação Infantil e terá a função de higienização, acompanhamento e proteção de crianças de 0 a 3 anos. Eles serão contratados exclusivamente para o trabalho na modalidade presencial.

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