Prefeitura da Serra abre seleção para contratar auxiliar de creche

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal da Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de auxiliar de creche. Os selecionados vão atuar na Rede Municipal de Ensino com crianças de 0 a 3 anos, nos Centros Municipais de Educação Infantil. A seleção vai formar cadastro de reserva. Clique aqui para ler o edital.
Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e, preferencialmente, formação pedagógica. O salário base é de R$ 1.040, mais complemento de R$ 60 e auxílio alimentação de R$ 350.
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.
Os interessados podem se inscrever até as 12 horas do dia 15 de julho, no site da prefeitura da Serra. Após concluir sua inscrição on-line, o candidato deverá imprimir o comprovante gerado pelo sistema, uma vez que este deverá ser apresentado no ato da análise de documentos.
O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por mais um ano.
O auxiliar de creche dará atendimento às turmas dos grupos I, II e III da Educação Infantil e terá a função de higienização, acompanhamento e proteção de crianças de 0 a 3 anos. Eles serão contratados exclusivamente para o trabalho na modalidade presencial.