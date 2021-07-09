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Saúde

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

Remuneração de profissional diarista varia de R$ 3.394,46 a R$ 9.767,38 para carga horária de 20 ou 40 horas semanais. Interessados podem se inscrever até 13 de julho

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jul 2021 às 15:50
Feridos foram socorridos para Upa de Carapina
Oportunidade para médico trabalhar na rede de saúde da Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 3.394,46 a R$ 9.767,38. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.
Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. As oportunidades são para as seguintes especialidades: cardiologia, clínica geral, Programa de Saúde da Família, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, infectologia, nefrologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.
O salário para carga horária de 20 horas semanais é de R$ 3.394,46 e para 40 horas, de R$ 9.767,38. Os profissionais recebem ainda auxílio alimentação de R$ 350. Todas as modalidades são para diaristas.
As inscrições podem ser feitas até às 12 horas do dia 13 de julho de 2021, no site da prefeitura. A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 16 de julho.

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