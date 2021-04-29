'Vitória da educação', diz leitora sobre uso de galpões do IBC pelo Ifes

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha. Crédito: Vitor Jubini

MORTE NA DARLY SANTOS

Morte na Darly Santos: motorista bebeu e tentou fugir, diz polícia (Cotidiano, 28/04). Parabéns pro delegado pela sua autuação! Homicídio doloso, sim, em que há intenção de matar! Uma vez que o motorista bebeu e assumiu o risco da direção, e com diversos agravantes, como tentativa de fuga, ter arrastado os jovens… e, claro, mais a tentativa de homicídio do rapaz, que graças a Deus sobreviveu.. (Carlos Eduardo Baptista) . Parabéns pro delegado pela sua autuação! Homicídio doloso, sim, em que há intenção de matar! Uma vez que o motorista bebeu e assumiu o risco da direção, e com diversos agravantes, como tentativa de fuga, ter arrastado os jovens… e, claro, mais a tentativa de homicídio do rapaz, que graças a Deus sobreviveu..

E ainda tem uns monstros que são contra multas e radares. Sem eles, cenas como essas se tornarão cada dia mais comuns. (Italo Costermani)

Simples. Quem ingere bebida alcoólica e vai dirigir tem que responder por assassinato. (Josildo Louzada Dias)

GALPÕES DO IBC

União entrega Galpões do IBC para Ifes instalar polo educacional (Cotidiano, 28/04). Que excelente notícia! Vitória da educação e do povo capixaba! Parabéns pela concretização dessa excelente ideia! (Rúbia Giestas R. Barbosa) Que excelente notícia! Vitória da educação e do povo capixaba! Parabéns pela concretização dessa excelente ideia!

Quero até ver isso acontecer! Esses prédios estavam abandonados há anos e anos e anos. Foi só o governo federal dizer que poderia vender que apareceu esse interesse. Acredito que vai continuar abandonado. (Vera Furtado)

REGRA SANITÁRIA

Uso de máscara passa a ser obrigatório na Serra e quem não usar pode ser multado (Cotidiano, 27/04). Tenho plena consciência que jamais seria multada, pois sei dos riscos do não cumprimento do distanciamento social. Se não adianta a conscientização, que venha através das multas, quem sabe assim aprendem. (Lúcia Lima Fernandes) . Tenho plena consciência que jamais seria multada, pois sei dos riscos do não cumprimento do distanciamento social. Se não adianta a conscientização, que venha através das multas, quem sabe assim aprendem.

Não espere vigilância do governo. Usar máscara é uma questão de respeito e tentativa de sobrevivência mútua. Já estou tão acostumada a usar que nem percebo. (Pretti Gislene Emilia)

Não usar máscara neste momento só demonstra falta de amor próprio e ao próximo. (Thiago de Carvalho Barcelos)

Não precisava nem de lei e multa. É questão de bom senso. Infelizmente, muita gente só vai ter noção do quão séria é essa pandemia quando bater em um hospital, precisar de um leito de UTI e não conseguir por causa da superlotação. Infelizmente, é o Brasil... só lamento. (Katia Assis)

Demorou! Temos projeto de lei na Assembleia Legislativa para que seja obrigatório em todo o ES. Acho que a multa deveria ser em trabalho voluntário. Pode ser em hospitais ou cemitérios. (Monika Aguiar)

IMUNIDADE COLETIVA

Covid-19: entenda por que a imunidade coletiva está sob ameaça no ES (Cotidiano, 27/04). Esse governo tinha que ter pedido as vacinas desde o ano passado. Que tristeza. Eu só tomei a primeira dose. Deus seja louvado. (Nazareth Nicolao) . Esse governo tinha que ter pedido as vacinas desde o ano passado. Que tristeza. Eu só tomei a primeira dose. Deus seja louvado.

Por que não estão terminando a imunização? Tem pessoas esperando a segunda dose e já venceu o prazo de aplicarem! E agora vão aplicar a primeira dose em professores! Termimem um trabalho para iniciar outro! Tudo na estaca zero! Por isso esse vírus não acaba. (Nice Guidoni)

Perdi meu pai e acabei de perder minha mãe! Tudo em menos de um mês, por causa desse vírus. Se cuidem, essa doença é muito grave. (Andre L. Vellani Prudencio)

Isso é a maior prova que o Brasil está sem comando e sem controle. (Valeria Couto)

Triste, eles anunciam esperança e ao mesmo tempo nos tiram. (Aldnea Zacaron)

O governo nem tem vergonha de anunciar isso para setembro? E o povo que já tem problemas de saúde, maior risco de morte? Acordem, presidente, governadores e os demais que resolvem tudo por nós. (Cida Sesquim)

O Brasil e este inominável presidente, representante de alguns brasileiros, vão entrar para a história pelo genocídio praticado sob a apatia e conivência das instituições brasileiras. (Maria Ivonete Bezerra de Sá)

AJUDA A MULHERES

Vereadoras pedem inclusão de absorventes em cestas básicas distribuídas em Vitória (Todas Elas, 27/04). Isso aí, tem mais é que ajudar mesmo. Parabéns! A política precisa de mais mulheres, só assim para pensar em nós. Política é dominada por homens, por isso que mulheres sofrem agressão,são mortas e sofrem abusos. (Caroliny Fricks) . Isso aí, tem mais é que ajudar mesmo. Parabéns! A política precisa de mais mulheres, só assim para pensar em nós. Política é dominada por homens, por isso que mulheres sofrem agressão,são mortas e sofrem abusos.