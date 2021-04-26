"Não diziam que segunda dose estava garantida?", questiona leitor

IMUNIZAÇÃO
Covid-19: por que está faltando a segunda dose da vacina Coronavac? (Cotidiano, 26/04). Então por que estão avançando, aplicando a primeira dose nas outras faixas etárias? Não faz sentido. Avançar sem garantir que quem tomou a primeira dose vai tomar a segunda. (Keylla Farina)
Mas diziam que a segunda dose estava garantida. Esse maldito agendamento on-line é outro horror O resultado são milhares de pessoas sem a segunda dose, sendo que seria muito mais fácil e abrangente já na aplicação da primeira dose a pessoa sair com um papelzinho agendado com a data da segunda. Tudo pra complicar. (Iolanda Helena Duarte)
Administração ruim, tanto do presidente, quanto do governador e dos prefeitos, pois quem tomou a primeira dose já era para sair do posto com a segunda dose marcada, e não o povo ter que agendar novamente. Também agora estão aplicando a vacina errada, quem toma a segunda dose está tomando outra vacina. E as pessoas não são punidas. Que país é esse? (Claudio Azevedo)
FLEXIBILIZAÇÃO
Comércio e restaurantes vão abrir de segunda a sábado na Grande Vitória (Economia, 23/04). Uma palhaçada! Acabou de sair do risco extremo e já vai funcionar tudo de novo? Daqui a três meses vão querer fechar tudo. Parece que não aprendem! (Henry Morgado)
Se continua em risco alto, por que liberar tudo para abrir novamente? Não deveria aguardar entrar em risco baixo/moderado? Não dá pra entender esse governo. Daqui a pouco começa tudo de novo. (Valéria Gama)
E as escolas ? Educação nunca é prioridade para o governo, né ?! Eu duvido que professores e crianças vão ficar em total isolamento, porque não é isso que ando vendo! Infelizmente querem pessoas sem conhecimento. Vocês precisam liberar as creches. Com o comércio voltando, onde os pais vão deixar as crianças?! (Ana Flavia)
Ahhhh, mas já tem vacina para todos e já estamos com quase toda a população vacinada, né!? (Claudia Martins)
Graças a Deus! Com os cuidados necessários determinados pelas autoridades da saúde, tudo se resolve. Quem é de grupos de risco e tem como ficar em casa, fica em casa; quem não está em grupo de risco e pode trabalhar, mãos à obra, porque o tempo não para, as contas muito menos. A economia precisa sair do vermelho. Está triste a situação para todos, mas a vida tem que seguir. (Thaliane Molina Lopes)
OLIMPÍADAS
Olimpíadas de Tóquio devem ser adiadas por conta da pandemia? (Um Tema, Duas Visões, 25/04). Se for pensar só exclusivamente na saúde, sim. Mas sabemos que as coisas não são tão simples assim. O prejuízo para os atletas e principalmente para a cidade de Tóquio seria enorme. (Carlos Augusto Ribeiro Junior)
RELIGIOSO
Na piscina, padre da Praia da Costa afirma: as pessoas estão deixando de viver (Leonel Ximenes, 25/04). Ter empatia, amor ao próximo e não se colocar em risco não é deixar de viver. É ter consciência que o momento não é propício para ficar ostentando o mais belo da vida por aí. E detalhe: tanta gente passando fome e vem um privilegiado querendo ensinar como viver. (Rosane Cavalcante Santana)
Sempre o admirei, mas ao ver seu comportamento sem máscara durante e após o término das missas me entristeço. Como um líder cristão pode dar esse mau exemplo? Pessoas estão morrendo todos os dias, inclusive membros da igreja. Decepção é a palavra. (Silmara Schneider)
Acredito que este é o momento de termos uma nova forma de vida, por amor à vida das pessoas a quem amamos. E não só isso: por empatia, solidariedade e amor ao próximo! (Andrea Patrocínio)
Não está dando nenhum exemplo. É preciso saber viver sendo mais misericordioso, colocando-se no lugar de pessoas enlutadas, pessoas internadas em estado grave, pessoas passando necessidades, isso sim. (Luis Castro)
Realmente… “é preciso saber viver". E, como sacerdote, deveria ter consciência daquilo que está na Bíblia. Há um tempo para tudo e este é um tempo de se cuidar, enquanto Deus está curando tantos que estão necessitando nestes momentos de angústia e avassaladora doença. Se essas foram as palavras, faltou sabedoria, padre ! (Alcione Coimbra)