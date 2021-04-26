"Não diziam que segunda dose estava garantida?", questiona leitor

Vacinação dos quilombolas em Manaus (AM) Crédito: João Viana / Semcom

IMUNIZAÇÃO

Covid-19: por que está faltando a segunda dose da vacina Coronavac? (Cotidiano, 26/04). Então por que estão avançando, aplicando a primeira dose nas outras faixas etárias? Não faz sentido. Avançar sem garantir que quem tomou a primeira dose vai tomar a segunda. (Keylla Farina) . Então por que estão avançando, aplicando a primeira dose nas outras faixas etárias? Não faz sentido. Avançar sem garantir que quem tomou a primeira dose vai tomar a segunda.

Mas diziam que a segunda dose estava garantida. Esse maldito agendamento on-line é outro horror O resultado são milhares de pessoas sem a segunda dose, sendo que seria muito mais fácil e abrangente já na aplicação da primeira dose a pessoa sair com um papelzinho agendado com a data da segunda. Tudo pra complicar. (Iolanda Helena Duarte)

Administração ruim, tanto do presidente, quanto do governador e dos prefeitos, pois quem tomou a primeira dose já era para sair do posto com a segunda dose marcada, e não o povo ter que agendar novamente. Também agora estão aplicando a vacina errada, quem toma a segunda dose está tomando outra vacina. E as pessoas não são punidas. Que país é esse? (Claudio Azevedo)

FLEXIBILIZAÇÃO

Comércio e restaurantes vão abrir de segunda a sábado na Grande Vitória (Economia, 23/04). Uma palhaçada! Acabou de sair do risco extremo e já vai funcionar tudo de novo? Daqui a três meses vão querer fechar tudo. Parece que não aprendem! (Henry Morgado) . Uma palhaçada! Acabou de sair do risco extremo e já vai funcionar tudo de novo? Daqui a três meses vão querer fechar tudo. Parece que não aprendem!

Se continua em risco alto, por que liberar tudo para abrir novamente? Não deveria aguardar entrar em risco baixo/moderado? Não dá pra entender esse governo. Daqui a pouco começa tudo de novo. (Valéria Gama)

E as escolas ? Educação nunca é prioridade para o governo, né ?! Eu duvido que professores e crianças vão ficar em total isolamento, porque não é isso que ando vendo! Infelizmente querem pessoas sem conhecimento. Vocês precisam liberar as creches. Com o comércio voltando, onde os pais vão deixar as crianças?! (Ana Flavia)

Ahhhh, mas já tem vacina para todos e já estamos com quase toda a população vacinada, né!? (Claudia Martins)

Graças a Deus! Com os cuidados necessários determinados pelas autoridades da saúde, tudo se resolve. Quem é de grupos de risco e tem como ficar em casa, fica em casa; quem não está em grupo de risco e pode trabalhar, mãos à obra, porque o tempo não para, as contas muito menos. A economia precisa sair do vermelho. Está triste a situação para todos, mas a vida tem que seguir. (Thaliane Molina Lopes)

OLIMPÍADAS

Olimpíadas de Tóquio devem ser adiadas por conta da pandemia? (Um Tema, Duas Visões, 25/04). Se for pensar só exclusivamente na saúde, sim. Mas sabemos que as coisas não são tão simples assim. O prejuízo para os atletas e principalmente para a cidade de Tóquio seria enorme. (Carlos Augusto Ribeiro Junior) . Se for pensar só exclusivamente na saúde, sim. Mas sabemos que as coisas não são tão simples assim. O prejuízo para os atletas e principalmente para a cidade de Tóquio seria enorme.

RELIGIOSO

Na piscina, padre da Praia da Costa afirma: as pessoas estão deixando de viver (Leonel Ximenes, 25/04). Ter empatia, amor ao próximo e não se colocar em risco não é deixar de viver. É ter consciência que o momento não é propício para ficar ostentando o mais belo da vida por aí. E detalhe: tanta gente passando fome e vem um privilegiado querendo ensinar como viver. (Rosane Cavalcante Santana) . Ter empatia, amor ao próximo e não se colocar em risco não é deixar de viver. É ter consciência que o momento não é propício para ficar ostentando o mais belo da vida por aí. E detalhe: tanta gente passando fome e vem um privilegiado querendo ensinar como viver.

Sempre o admirei, mas ao ver seu comportamento sem máscara durante e após o término das missas me entristeço. Como um líder cristão pode dar esse mau exemplo? Pessoas estão morrendo todos os dias, inclusive membros da igreja. Decepção é a palavra. (Silmara Schneider)

Acredito que este é o momento de termos uma nova forma de vida, por amor à vida das pessoas a quem amamos. E não só isso: por empatia, solidariedade e amor ao próximo! (Andrea Patrocínio)

Não está dando nenhum exemplo. É preciso saber viver sendo mais misericordioso, colocando-se no lugar de pessoas enlutadas, pessoas internadas em estado grave, pessoas passando necessidades, isso sim. (Luis Castro)