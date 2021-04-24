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Veja as novas regras

Comércio e restaurantes vão abrir de segunda a sábado na Grande Vitória

Regras valem para 73 das 78 cidades do Estado, já que a maioria deixa o risco extremo a partir de segunda-feira (26). Região Metropolitana foi para o risco alto e com isso supermercados e padarias vão poder abrir aos domingos

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 21:24

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

23 abr 2021 às 21:24
Restaurante vazio
Restaurantes poderão abrir até as 20h nos dias úteis Crédito: Pixabay
Comércio e restaurantes vão abrir de segunda a sábado na Grande Vitória
Com boa parte do Espírito Santo, incluindo os municípios da Grande Vitória, sendo enquadrados no risco alto para a transmissão do coronavírus, algumas regras de funcionamento das atividades econômicas foram flexibilizadas. 
Até então, predominava a classificação de risco extremo na Região Metropolitana e nas cidades-polo do interior. Com a queda nos indicadores de transmissão e de casos de Covid-19, foi possível fazer uma flexibilização, segundo o governador Renato Casagrande. As novas regras valem a partir desta segunda-feira (26).
Nos 50 municípios classificados como em risco alto no Espírito Santo no mapa de risco apresentado na última sexta-feira (23), o que inclui toda a Grande Vitória, o comércio não essencial poderá funcionar de segunda a sábado. Entre segunda e sexta-feira, lojas de rua poderão abrir de 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 16h.

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Já os shoppings centers poderão funcionar das 12h às 20h nos dias úteis e 12h às 16h aos sábados. Importante lembrar que no próximo sábado, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador, ou seja, serão válidas as medidas específicas para feriado.
Também houve mudança nas regras de funcionamento dos restaurantes. Agora, no risco alto eles podem abrir as portas de 10h às 20h de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h aos sábados. Os bares seguem fechados.
Nas cidades que deixaram o risco extremo, outra mudança é que os supermercados e padarias vão poder abrir novamente aos domingos e feriados.

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Como haverá a retomada da atividade econômica em seis dias da semana, o transporte público também voltará a funcionar em horário mais amplo, das 5h às 22h. Contudo, ele ficará restrito aos profissionais da saúde aos domingos.
Os bancos também receberam autorização para funcionar nas cidades de risco alto. 

5 CIDADES AINDA EM RISCO EXTREMO

Cinco do Estado ainda estão em risco extremo: Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa. Nesses locais, o comércio segue funcionando apenas em três dias da semana (quarta, quinta e sexta-feira) das 10h às 18h. Prestadores de serviço, de 9h às 20h.
Nos demais dias, os estabelecimentos considerados não essenciais têm que manter as portas fechadas. Bares permanecem fechados, enquanto os restaurantes só podem abrir das 10 às 16 horas.

VEJA AS REGRAS

Risco alto

  • COMÉRCIO E SERVIÇOS
  • Comércio não essencial funciona de segunda sexta-feira de 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 16h. Regra inclui distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência;
  • Shoppings abrem das 12h às 20h nos dias úteis e 12h às 16h aos sábados;
  • Restaurantes funcionam de 10h às 20h de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h aos sábados. Os bares seguem fechados;
  • Permitida modalidade de take away ou drive thru;
  • Bancos estão liberados para funcionar;
  • Prestadores de serviço não têm limitação de horário;
  • Supermercados e padarias podem funcionar aos domingos e feriados.
  • ACADEMIAS
  • Permitido funcionamento com um aluno a cada 15m² por horário de agendamento;
  • Proibida atividade aeróbica coletiva ou individual em espaço fechado.
  • TRANSPORTE COLETIVO
  • Transporte público funciona das 5h às 22h;
  • Ônibus intermunicipais podem operar com 70% da capacidade.
  • RESTAURANTES E LANCHONETES
  • Restaurantes funcionam de 10h às 20h de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h aos sábados;
  • Devem manter capacidade de 1 pessoa a cada 5 m² com distanciamento de 2 metros entre as mesas;
  • Os bares seguem fechados.
52º Mapa de risco de convivência com a pandemia no ES
52º Mapa de Risco começa a valer na segunda (26) Crédito: Divulgação/Governo do ES

Risco extremo

  • Comércio não essencial funciona de quarta a sexta-feira de 10h às 18h. Prestadores de serviço de 9h às 20h.
  • Atividades essenciais apenas até as 20h, sendo proibido aos domingos e em feriados nacionais. (Há exceções como serviços de saúde, postos de gasolina, farmácias, serviços de segurança, entre outras)
  • Academias não funcionam;
  • Transporte coletivo opera apenas de segunda a sexta-feira.
  • Restaurantes só podem abrir de quarta a sexta-feira, de 10h às 16h para atendimento presencial. Delivery é permitido, mas não a modalidade take away.
  • Shoppings funcionam de quarta a sexta-feira das 12h às 20h. Restaurantes dentro de shoppings só podem abrir até às 18h.

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