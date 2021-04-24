Restaurantes poderão abrir até as 20h nos dias úteis Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Comércio e restaurantes vão abrir de segunda a sábado na Grande Vitória

Com boa parte do Espírito Santo , incluindo os municípios da Grande Vitória , sendo enquadrados no risco alto para a transmissão do coronavírus , algumas regras de funcionamento das atividades econômicas foram flexibilizadas.

Até então, predominava a classificação de risco extremo na Região Metropolitana e nas cidades-polo do interior. Com a queda nos indicadores de transmissão e de casos de Covid-19, foi possível fazer uma flexibilização, segundo o governador Renato Casagrande . As novas regras valem a partir desta segunda-feira (26).

Nos 50 municípios classificados como em risco alto no Espírito Santo no mapa de risco apresentado na última sexta-feira (23), o que inclui toda a Grande Vitória, o comércio não essencial poderá funcionar de segunda a sábado. Entre segunda e sexta-feira, lojas de rua poderão abrir de 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 16h.

Já os shoppings centers poderão funcionar das 12h às 20h nos dias úteis e 12h às 16h aos sábados. Importante lembrar que no próximo sábado, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador, ou seja, serão válidas as medidas específicas para feriado.

Também houve mudança nas regras de funcionamento dos restaurantes. Agora, no risco alto eles podem abrir as portas de 10h às 20h de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h aos sábados. Os bares seguem fechados.

Nas cidades que deixaram o risco extremo, outra mudança é que os supermercados e padarias vão poder abrir novamente aos domingos e feriados.

Como haverá a retomada da atividade econômica em seis dias da semana, o transporte público também voltará a funcionar em horário mais amplo, das 5h às 22h. Contudo, ele ficará restrito aos profissionais da saúde aos domingos.

Os bancos também receberam autorização para funcionar nas cidades de risco alto.

5 CIDADES AINDA EM RISCO EXTREMO

Cinco do Estado ainda estão em risco extremo: Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa. Nesses locais, o comércio segue funcionando apenas em três dias da semana (quarta, quinta e sexta-feira) das 10h às 18h. Prestadores de serviço, de 9h às 20h.

Nos demais dias, os estabelecimentos considerados não essenciais têm que manter as portas fechadas. Bares permanecem fechados, enquanto os restaurantes só podem abrir das 10 às 16 horas.



VEJA AS REGRAS

Risco alto

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Comércio não essencial funciona de segunda sexta-feira de 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 16h. Regra inclui distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência;

Shoppings abrem das 12h às 20h nos dias úteis e 12h às 16h aos sábados;



Restaurantes funcionam de 10h às 20h de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h aos sábados. Os bares seguem fechados;



Permitida modalidade de take away ou drive thru;



Bancos estão liberados para funcionar;



Prestadores de serviço não têm limitação de horário;



Supermercados e padarias podem funcionar aos domingos e feriados.

ACADEMIAS

Permitido funcionamento com um aluno a cada 15m² por horário de agendamento;

Proibida atividade aeróbica coletiva ou individual em espaço fechado.



TRANSPORTE COLETIVO

Transporte público funciona das 5h às 22h;



Ônibus intermunicipais podem operar com 70% da capacidade.



RESTAURANTES E LANCHONETES

Restaurantes funcionam de 10h às 20h de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h aos sábados;



Devem manter capacidade de 1 pessoa a cada 5 m² com distanciamento de 2 metros entre as mesas;



Os bares seguem fechados.



52º Mapa de Risco começa a valer na segunda (26) Crédito: Divulgação/Governo do ES

Risco extremo