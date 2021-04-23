Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.092 mortes e passa de 425 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 81 mortes e 1.709 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2021 às 16:54
Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik
Mais 81 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.092. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.709 novos casos, chegando a 425.683  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Veja Também

Covid-19: Vitória abre vagas de 1ª dose para vacinar maiores de 60 anos

Mais de 500 pessoas tomaram doses trocadas de vacina da Covid-19 no ES

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.305. Vila Velha aparece em segundo, com 52.633 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.123) e Cariacica (32.955). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.933 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.531), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (23), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 398.099, sendo 2.561 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 637.260 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados