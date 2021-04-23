Coronavírus: ES registra 9.092 mortes e passa de 425 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.709 novos casos, chegando a 425.683 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.305. Vila Velha aparece em segundo, com 52.633 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.123) e Cariacica (32.955).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.933 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.531), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (23), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 398.099, sendo 2.561 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.