Coronavírus: ES registra 9.092 mortes e passa de 425 mil casos

Mais 81 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.092. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.709 novos casos, chegando a 425.683 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.305. Vila Velha aparece em segundo, com 52.633 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.123) e Cariacica (32.955).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.933 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.531), em Vila Velha.
Até esta sexta-feira (23), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 398.099, sendo 2.561 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 637.260 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.