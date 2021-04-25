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Leonel Ximenes

Na piscina, padre da Praia da Costa afirma: as pessoas estão deixando de viver

“Por medo de perder a vida as pessoas estão deixando de viver. Viva!”, escreveu o pároco em suas redes sociais

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 12:29

Públicado em 

25 abr 2021 às 12:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A mensagem nos Stories do padre Ânderson Gomes
A mensagem nos Stories do padre Anderson Gomes Crédito: Reprodução do Instagram
Um dos sacerdotes mais populares da Arquidiocese de Vitória, o padre Anderson Gomes está inspirado. No Stories do seu Instagram, o pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, publicou uma foto na qual ele está numa bela piscina e, com a música “É Preciso Saber Viver” (Titãs) de trilha sonora, manda um recado: “Por medo de perder a vida as pessoas estão deixando de viver. Viva!”
Mas apesar da mensagem otimista, o padre só não explica como perder o medo e viver plenamente em meio a uma pandemia que já matou quase 400 mil pessoas em todo o país - mais de 9 mil só no Espírito Santo.
Além disso, é preciso considerar que a condição social da maioria das pessoas - que piorou durante a crise sanitária - não permite um relaxamento numa bela piscina igual à que o sacerdote aparece nas suas redes sociais.

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A propósito, problemas sociais não são exatamente uma marca da paróquia comandada pelo padre Anderson, de 46 anos de idade. No final de 2019, a coluna mostrou que um fiel chegou a doar um automóvel esportivo Camaro para ser rifado pela igreja. O veículo, usado, na época custava em torno de R$ 125 mil, dinheiro que seria utilizado para obras na igreja da comunidade de Santo Antônio, que pertence à paróquia da Praia da Costa.
O ato de desapego dos fiéis não ficou apenas na doação do luxuoso Camaro. Em julho do ano passado, como a coluna também publicou, outro fiel, que preferiu o anonimato, doou R$ 340 mil para que a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro comprasse um terreno em frente à igreja, de R$ 680 mil, para que no local fosse construído um centro social da Igreja Católica.
Estrela do time dos famosos padres cantores e com milhares de seguidores nas redes sociais, o sacerdote é o responsável pelo Vicariato da Comunicação da Arquidiocese, função de prestígio e de confiança do arcebispo dom Dario Campos.
Padre Anderson, como bom comunicador que é, utiliza intensamente as redes sociais para passar mensagens aos seus fiéis e seguidores. No Instagram, ele é seguido por 45,4 mil pessoas. No Facebook, é ainda mais popular: tem 72 645 seguidores. E no seu canal no YouTube, onde são transmitidas ao vivo suas missas, há 34,7 mil inscritos.
Para encerrar este texto, nada melhor que uma passagem bíblica em Lucas 9,25: “Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo?”

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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