Padre Kleber morre vítima da Covid-19 no Espírito Santo

Padre Kleber dos Santos Junior morreu nesta quarta-feira (10) vítima da Covid-19 Crédito: Divulgação

O padre Kleber dos Santos Junior, membro do clero da Arquidiocese de Vitória, morreu nesta quarta-feira (10), às 14h35, no Hospital Meridional Praia da Costa, em Vila Velha , vítima da Covid-19, aos 33 anos. Padre Kleber sofreu uma parada cardíaca e não houve condições de reanimá-lo.

Nesta quinta-feira (11), haverá uma missa às 10h na Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã, no município de Vila Velha. A celebração será transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese de Vitória.

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PADRE TEVE PIORA NOS ÚLTIMOS DIAS

Leonel Ximenes, De acordo com a coluna divulgada na última terça-feira (9) , nos últimos dias, o padre Kleber havia tido uma piora, “de forma que é possível dizer que ele não está bem”, ressaltou o padre Hugo Pereira, vigário da São Francisco.

“Está com pouca troca gasosa, foi aumentada a sua sedação, voltou a tomar remédio para controlar a pressão, sua ventilação mecânica está posta ao máximo. Padre Kleber não fez a diálise na segunda-feira (8) e sua diurese não foi volumosa”, descreveu.

Por fim, segundo o padre Hugo, os médicos que assistiram o padre Kleber, que é o pároco da comunidade, estavam avaliando o melhor momento para que fosse feita uma traqueostomia no paciente, que estava internado desde o dia 24 de janeiro. Padre Kleber sofria de asma. Na última quinta-feira (4), fez quatro anos de ordenação sacerdotal.

GOVERNADOR LAMENTA

O governador Renato Casagrande lamentou a morte do padre Kleber na noite desta quarta-feira (10), no Twitter. "Deixa um forte legado de amor e solidariedade. Siga em paz, amigo!", disse.

Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do Pe kleber, da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã - VV. Pe Kleber cumpriu com intensa dedicação sua missão de evangelizar, acolher e se doar. Deixa um forte legado de amor e solidariedade. Siga em paz, amigo! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 10, 2021

PERFIL

De acordo com a Arquidiocese de Vitória, padre Kleber dos Santos Junior era natural de Caçapava, cidade do interior de São Paulo, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Nasceu no dia 18 de junho de 1987. Foi coroinha, catequizando, atuou em diversas pastorais na sua paróquia de origem. Ingressou no seminário Diocesano, cursou o Propedêutico, Filosofia e Teologia, os últimos dois anos na Faculdade Dehoniana em Taubaté, em São Paulo.

Em 2015, terminado os estudos, submeteu-se ao novo processo vocacional e foi acolhido no Seminário Nossa Senhora da Penha, na Arquidiocese de Vitória. Contribuiu de forma efetiva na escola de Teologia para Leigos em Jardim da Penha, na Comissão para Liturgia, e outros trabalhos pastorais.

Foi ordenado diácono transitório no dia 5 de novembro de 2016. Após três meses, no dia 4 de fevereiro de 2017 foi ordenado pelas mãos do Arcebispo Emérito, Dom Luiz Mancilha Vilela, presbítero para o Clero da Arquidiocese de Vitória. Atuou em diversas paróquias da Arquidiocese: São Pedro, na Praia do Suá; São Pedro, em Jacaraípe; Sagrado Coração de Jesus, em Itaquari e sua última paróquia, São Francisco de Assis, em Itapuã.