Covid-19: padre de Vila Velha não está mais intubado, mas segue na UTI

Padre Kleber Santos Júnior continua melhorando e já consegue respirar apenas com a ajuda de uma máscara de oxigênio

"A médica pediu que continuássemos em oração para o quadro não regredir, mas ele está a cada dia mais próximo de ir para o quarto e para a casa"

Com a retirada do tubo, todos os sedativos intravenosos também já tiveram o uso interrompido. Atualmente, o padre Kleber toma apenas um sedativo oral. "A situação dele ainda requer cuidados, mas o dia todo passou sem nenhuma intercorrência", comemora o texto feito a partir do boletim médico.