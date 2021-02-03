Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Covid-19: padre de Vila Velha não está mais intubado, mas segue na UTI

Kleber Santos Júnior passou a respirar apenas com o auxílio de uma máscara nesta quarta-feira (3); já faz praticamente um mês que ele sentiu os primeiros sintomas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 fev 2021 às 20:04

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:04

Diagnosticado com covid-19, o padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, foi entubado e internado na UTI
Padre Kleber Santos Júnior continua melhorando e já consegue respirar apenas com a ajuda de uma máscara de oxigênio Crédito: Divulgação/Paróquia São Francisco de Assis
Após sucessivas melhoras e evoluções na capacidade pulmonar, o padre Kleber Santos Júnior não está mais intubado. Nesta quarta-feira (3), ele passou a respirar apenas com o auxílio de uma máscara de oxigênio. Ao todo, foram dez dias de intubação, no Hospital Praia da Costa, em Vila Velha, por causa do novo coronavírus.
De acordo com a mais recente atualização do quadro clínico, feita por membros da Arquidiocese de Vitória, o religioso já estava desde o final desta tarde sem fazer uso da ventilação mecânica. Apesar disso, por enquanto, ele continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.
"A médica pediu que continuássemos em oração para o quadro não regredir, mas ele está a cada dia mais próximo de ir para o quarto e para a casa"
Padre Gudialace - Diretor espiritual do padre Kleber
Com a retirada do tubo, todos os sedativos intravenosos também já tiveram o uso interrompido. Atualmente, o padre Kleber toma apenas um sedativo oral. "A situação dele ainda requer cuidados, mas o dia todo passou sem nenhuma intercorrência", comemora o texto feito a partir do boletim médico.
Nesta terça-feira (2), o padre já havia voltado a abrir os olhos e passado a maior parte do tempo acordado. "Disseram que ele estava lúcido e que conseguia fazer sim e não com a cabeça; mas ainda não sabemos se ele já consegue falar ou conversar", detalhou Padre Hugo, que atua na Paróquia São Francisco de Assis, onde Kleber é vigário.

QUASE UM MÊS DOS PRIMEIROS SINTOMAS

Ainda de acordo com as atualizações da Arquidiocese de Vitória, faz exatamente 29 dias que o padre Kleber sentiu os primeiros sintomas da Covid-19. Desde então, o religioso luta contra a doença. A ida para o hospital aconteceu na mesma data em que a intubação se fez necessária: em 24 de janeiro.
Durante este período, o quadro clínico dele foi considerado grave, com o comprometimento dos pulmões em 40%. O padre também precisou passar por sessões de hemodiálise, devido à debilidade na função hepática.

Veja Também

"Capixaba de coração", diz paciente de Manaus curado da Covid-19 no ES

Coronavírus: ES registra 5.929 mortes e passa dos 297 mil casos

Casagrande divulga início da imunização de idosos acima de 90 anos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados