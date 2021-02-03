Coronavírus: ES registra 5.929 mortes e passa dos 297 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

16 mortes e 1.120 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Espírito Santo registrou mais. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), na tarde desta quarta-feira (03). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.929 mortes provocadas pela doença e 297.761 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.315. Em seguida, aparecem Serra (37.228), Vitória (32.814) e Cariacica (23.949).

Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.949 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.384.