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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.929 mortes e passa dos 297 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 16 mortes e 1.120 novos casos da doença nas últimas 24 horas

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:04

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:04

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou mais 16 mortes e 1.120 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (03). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.929 mortes provocadas pela doença e 297.761 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.315. Em seguida, aparecem Serra (37.228), Vitória (32.814) e Cariacica (23.949).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.949 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.384. 
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 280.375. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 898 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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