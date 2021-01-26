Padre de paróquia em Vila Velha é intubado devido à Covid-19

O religioso já estava internado no local após ser diagnosticado com o coronavírus, mas devido ao agravamento do quadro clínico ele precisou ser levado para a UTI. Em um comunicado nas redes sociais, a Arquidiocese de Vitória , pediu que as pessoas intensificassem as orações direcionadas à recuperação do padre.

"Comunicamos a todos vocês que o Padre Kleber Santos Júnior, Vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã - Vila Velha continua internado no Hospital Meridional Praia da Costa em Vila Velha e que o seu estado de saúde se agravou tendo que ser entubado no último domingo (24), em decorrência da Covid-19. Pedimos-lhes que intensifiquem as orações na intenção desse nosso irmão no ministério e no batismo para que ele tenha o pleno restabelecimento da saúde, com a graça de Deus" diz o comunicado.