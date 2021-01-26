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Pedido de orações

Padre de paróquia em Vila Velha é intubado devido à Covid-19

O vigário Kleber Santos Júnior já estava internado no Hospital Praia da Costa com a doença, mas com o agravamento do quadro clínico ele precisou ser intubado na noite deste domingo (24)

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 11:07

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 jan 2021 às 11:07
Vila Velha
Diagnosticado com covid-19, o padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, foi entubado e internado na UTI Crédito: Divulgação/Paróquia São Francisco de Assis
Padre de paróquia em Vila Velha é intubado devido à Covid-19
Os fiéis e frequentadores da Paróquia São Francisco de Assis, localizada em Itapuã, em Vila Velha, estão em oração pela saúde do padre Kleber Santos Júnior. Na noite do último domingo (24), o vigário precisou ser intubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Praia da Costa, na mesma cidade, em decorrência de complicações da Covid-19.

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O religioso já estava internado no local após ser diagnosticado com o coronavírus, mas devido ao agravamento do quadro clínico  ele precisou ser levado para a UTI. Em um comunicado nas redes sociais, a Arquidiocese de Vitória, pediu que as pessoas intensificassem as orações direcionadas à recuperação do padre.
"Comunicamos a todos vocês que o Padre Kleber Santos Júnior, Vigário da Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã - Vila Velha continua internado no Hospital Meridional Praia da Costa em Vila Velha e que o seu estado de saúde se agravou tendo que ser entubado no último domingo (24), em decorrência da Covid-19. Pedimos-lhes que intensifiquem as orações na intenção desse nosso irmão no ministério e no batismo para que ele tenha o pleno restabelecimento da saúde, com a graça de Deus" diz o comunicado.
Padre Kleber recebeu a ordenação na Catedral Metropolitana de Vitória em fevereiro de 2017 e desde então exerce a função na Paróquia São Francisco de Assis.

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