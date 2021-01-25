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Imunização

Vila Velha recebe mais de 6 mil doses da vacina de Oxford

As doses darão sequência à imunização do público-alvo já iniciado. Também serão contemplados os profissionais da linha de frente que atuam na Atenção Primária, em maternidades e laboratórios
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:11

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:11

Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que o município recebeu, na tarde desta segunda-feira (25), 6.180 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca.
As doses darão sequência à imunização do público-alvo já iniciado, definido pelo Ministério da Saúde. A partir desta segunda (25), também serão contemplados os profissionais da linha de frente que atuam na Atenção Primária, em maternidades e laboratórios. A secretaria acrescentou ainda, que até o último sábado (23), 1.680 pessoas foram imunizadas na cidade.
As 35,5 mil doses da vacina recém-chegada começaram a ser distribuídas aos municípios capixabas pela Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) ainda na tarde desta segunda (25). 
O governo do Espírito Santo deu início à imunização com as doses da vacina importada da Índia ainda pela manhã (25). A primeira aplicação ocorreu em um evento na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
O primeiro vacinado com o imunizante importado da Índia foi o agende comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira e o dentista Pablo Delazare.
Toda a remessa do imunizante da Oxford que chegou neste domingo (24) será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia por parte do Ministério da Saúde do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose. O público que receberá o imunizante será formado por 33.858 profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19 no Estado.
Ainda segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, 124.416 trabalhadores da Saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Eles estão no grupo prioritário de imunização contra o coronavírus. 

NA CAPITAL

Vitória recebeu 7.390 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a vacinação na capital começará na terça (26), às 7h.

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