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Imunização

Vitória recebe 7,3 mil doses da vacina da Oxford

Na capital, a primeira aplicação acontecerá nesta terça (26) na unidade de saúde do Forte São João. Essa remessa da vacina importada da Índia será aplicada apenas nos profissionais de saúde do Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:53

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:53
Mão segurando frasco da vacina da Oxford contra a Covid-19
Vitória recebeu cerca de 7,3 mil doses da vacina da Oxford Crédito: Carlos Alberto Silva
A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford em parceria com a AstraZeneca chegou ao Espírito Santo neste domingo (24) e, nesta segunda-feira (25), Vitória recebeu 7.390 doses do imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a vacinação na capital começará na terça (26), às 7h.
O primeiro lote do imunizante, de cerca de 35,5 mil doses, será utilizado para vacinar 33.858 profissionais da saúde do Estado que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A Semus confirmou que o primeiro vacinado com uma dose da Oxford em Vitória será um membro da equipe da Unidade de Saúde do Forte São João.

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A vacinação com o imunizante da Oxford começou já na manhã desta segunda (25), na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica. O primeiro vacinado com o imunizante importado da Índia foi o agende comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira e o dentista Pablo Delazare.
Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia por parte do Ministério da Saúde do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, 124.416 trabalhadores da Saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Eles estão no grupo prioritário para serem imunizados contra o coronavírus. Desde segunda-feira (18) um grupo de 42.273 profissionais está recebendo a Coronavac, imunizante fabricado pelo Butantan. Cada um receberá duas doses da vacina.

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