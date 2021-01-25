Vitória recebe 7,3 mil doses da vacina da Oxford

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford em parceria com a AstraZeneca chegou ao Espírito Santo neste domingo (24) e, nesta segunda-feira (25), Vitória recebeu 7.390 doses do imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a vacinação na capital começará na terça (26), às 7h.
O primeiro lote do imunizante, de cerca de 35,5 mil doses, será utilizado para vacinar 33.858 profissionais da saúde do Estado que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A Semus confirmou que o primeiro vacinado com uma dose da Oxford em Vitória será um membro da equipe da Unidade de Saúde do Forte São João.
A vacinação com o imunizante da Oxford começou já na manhã desta segunda (25), na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica. O primeiro vacinado com o imunizante importado da Índia foi o agende comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira e o dentista Pablo Delazare.
Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia por parte do Ministério da Saúde do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, 124.416 trabalhadores da Saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Eles estão no grupo prioritário para serem imunizados contra o coronavírus. Desde segunda-feira (18) um grupo de 42.273 profissionais está recebendo a Coronavac, imunizante fabricado pelo Butantan. Cada um receberá duas doses da vacina.