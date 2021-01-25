Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva

Na primeira semana de aulas, os professores estarão nas escolas e todos alunos em casa. Já a partir de 1º de março, os estudantes começarão a retornar para as salas de aula, conforme o calendário abaixo:

Your browser does not support the audio element. Vitória anuncia volta às aulas em fevereiro em formato híbrido

1º de março: retornam às escolas alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano.

15 de março: retornam os alunos do ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano.

29 de março: retornam as turminhas de 4 e 5 anos nos CMEIs.

Além de acontecer de forma gradual, o retorno seguirá um revezamento semanal: metade dos alunos assistirá as aulas na escola e a outra metade em casa, por meio da plataforma AprendeVix.

“As aulas presenciais retornarão em regime de revezamento semanal, gradual e em etapas, no contexto de pandemia da Covid-19, como forma de prevenir e controlar da transmissão do novo coronavírus enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde pública. Os protocolos para o retorno foram formulados junto à secretaria de Saúde, buscando sempre a segurança tanto dos nossos alunos quanto dos nossos profissionais”, destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

PAIS VÃO DECIDIR

Para viabilizar o retorno das aulas, as unidades de ensino realizarão a busca e o atendimento das famílias para assinatura de um termo de responsabilidade no período de 3 a 19 de fevereiro. Segundo a prefeitura, o retorno das aulas será facultativo, ou seja, os pais ou responsáveis pela criança é que vão decidir se ela irá ou não frequentar a sala de aula presencialmente.

“Em relação aos estudantes da creche, de 0 a 3 anos, a Seme fará a avaliação constante do retorno dos alunos maiores para analisar como será possível retornar com os pequenos. Nesse período, a secretaria será responsável pelo acompanhamento de uma plataforma unificada, com propostas de atividades, brincadeiras e dicas semanais”, explica a secretária.

PROTOCOLOS

Todas as 102 unidades de ensino de Vitória serão vistoriadas antes do início das aulas, com a previsão de início do cronograma ainda nesta semana.

Esse período de fevereiro até março será usado também para adequações dos espaços físicos aos protocolos de biossegurança, para fazer as instalações e modificações necessárias ao retorno seguro das crianças ao espaço escolar.