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Distribuição por cidade

Covid no ES: confira quantas doses de vacina os municípios já receberam

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses estão sendo utilizadas na vacinação dos grupos prioritários já definidos no Plano Nacional de Imunização

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 21:11

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

25 jan 2021 às 21:11
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha, nesta segunda-feira (25) Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
Os 78 municípios do Espírito Santo já receberam  82.862 doses de vacinas contra a Covid-19. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento, já chegaram 152.900 doses de imunizantes.
A primeira leva foi de 101.320 doses de Coronavac, entregues no último dia 18. Ela é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Foi com este imunizante que o Estado deu início à campanha de vacinação.
No último domingo (24) chegaram 35.500 doses da vacina da Oxford-AstraZeneca ao Estado. E, na noite desta segunda-feira,  uma segunda remessa com 16.200 imunizantes da Coronavac desembarcou na Capital.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses estão sendo utilizadas na vacinação dos grupos prioritários já definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI) nesta primeira fase. São eles: profissionais de saúde, pessoas idosas e deficientes que residem em instituições de longa permanência, além de indígenas.
Assim que chegam ao Estado, todas as doses são encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, para serem distribuídas às Regionais da Saúde e municípios. 

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