Covid no ES: confira quantas doses de vacina os municípios já receberam

Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha, nesta segunda-feira (25) Crédito: William Caldeira/Secom PMVV

Os 78 municípios do Espírito Santo já receberam 82.862 doses de vacinas contra a Covid-19 . A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento, já chegaram 152.900 doses de imunizantes.

A primeira leva foi de 101.320 doses de Coronavac, entregues no último dia 18. Ela é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Foi com este imunizante que o Estado deu início à campanha de vacinação.

No último domingo (24) chegaram 35.500 doses da vacina da Oxford-AstraZeneca ao Estado. E, na noite desta segunda-feira, uma segunda remessa com 16.200 imunizantes da Coronavac desembarcou na Capital.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses estão sendo utilizadas na vacinação dos grupos prioritários já definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI) nesta primeira fase. São eles: profissionais de saúde, pessoas idosas e deficientes que residem em instituições de longa permanência, além de indígenas.