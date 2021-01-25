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Receberam a 1ª dose

Brasil tem mais de 685 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19

Só nesta segunda-feira (25), foram aplicadas 104.395 doses da vacina em 14 estados e no Distrito Federal

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 20:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2021 às 20:37
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Brasil já tem 685.201 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mostram dados compilados pelo consórcio de veículos de imprensa.
Só nesta segunda-feira (25), foram aplicadas 104.395 doses da vacina em 14 estados e no Distrito Federal.
O consórcio, formado pelos veículos Folha de S. Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, atualizou informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 17 estados, além do Distrito Federal.
O país tem aplicado a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Dois milhões de doses da AstraZeneca chegaram ao país na última sexta (22).
O consórcio foi formado em junho de 2020 em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19. Os veículos decidiram, então, formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

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