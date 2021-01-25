Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que China liberou insumos para produção da Coronavac
Vacinação no Brasil

Bolsonaro diz que China liberou insumos para produção da Coronavac

Em rede social, o presidente afirmou que foi informado por autoridades chinesas de que insumos para a fabricação da Coronavac devem chegar ao Brasil nos "próximos dias"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:03

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:03

Jair Bolsonaro em reunião virtual da cúpula do G20
O presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Marcos Corrêa/Presidência/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (25) que o governo foi informado por autoridades chinesas de que insumos para a fabricação da Coronavac devem chegar ao Brasil nos "próximos dias".
"A Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5,4 mil litros de insumos para a vacina Coronavac foi aprovada e já estão em área aeroportuária para pronto envio ao Brasil, chegando nos próximos dias", escreveu o presidente no Facebook.
"Assim também os insumos da vacina AstraZeneca que estão com liberação sendo acelerada. Agradeço a sensibilidade do Governo chinês, bem como o empenho dos ministros Ernesto Araújo [Relações Exteriores], Eduardo Pazuello [Saúde] e Tereza Cristina [Agricultura]".

Veja Também

Para 46%, Doria faz mais que Bolsonaro contra Covid-19, diz Datafolha

ES receberá novo lote da vacina Coronavac nesta segunda-feira (25)

Vacinas de Oxford serão distribuídas às cidades do ES nesta segunda (25)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Vacina Covid-19 China Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados