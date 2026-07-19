Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta

Leve, saborosa e reconfortante, a canja de galinha com arroz é uma pedida perfeita para servir em dias frios. Há quem acredite no poder curativo do prato, muito recomendado a quem está se recuperando de resfriados, por exemplo.
Para combinar com o friozinho do inverno capixaba, HZ sugere uma receita bem tradicional do prato, feita com arroz. Acompanhe as instruções abaixo e faça em casa!
Canja de galinha com arroz
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- Meia colher (sopa) de óleo
- 1 cebola picada
- 1 talo de salsão
- 1 peito de frango
- 2 tomates, sem pele e sem sementes (opcional)
- 3 tabletes de caldo de galinha
- 2 cenouras picadas
- 2 batatas picadas
- 1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
Modo de preparo:
- Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o salsão.
- Acrescente o peito de frango e deixe dourar.
- Junte os tomates e deixe cozinhar até que comecem a se desmanchar.
- Adicione 1 litro e meio de água, os tabletes de caldo de frango, as cenouras e as batatas.
- Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos.
- Junte o arroz e deixe no fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até que os grãos estejam cozidos.
- Retire o peito de frango, espere esfriar um pouco e desfie-o.
- Junte o frango desfiado e sirva a canja polvilhada com salsinha.