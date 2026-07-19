Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta

Leve, saborosa e reconfortante, a canja de galinha com arroz é uma pedida perfeita para servir em dias frios. Há quem acredite no poder curativo do prato, muito recomendado a quem está se recuperando de resfriados, por exemplo.





Para combinar com o friozinho do inverno capixaba, HZ sugere uma receita bem tradicional do prato, feita com arroz. Acompanhe as instruções abaixo e faça em casa!