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Inverno

Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta

O prato é uma pedida perfeita para dias frios. Sugestão de HZ rende em média seis porções e fica pronta em 1 hora
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 14:00

Canja de galinha
Canja de galinha: receita mais tradicional é feita com arroz. Foto: Marca Nestlé

Leve, saborosa e reconfortante, a canja de galinha com arroz é uma pedida perfeita para servir em dias frios. Há quem acredite no poder curativo do prato, muito recomendado a quem está se recuperando de resfriados, por exemplo. 


Para combinar com o friozinho do inverno capixaba, HZ sugere uma receita bem tradicional do prato, feita com arroz. Acompanhe as instruções abaixo e faça em casa!

Canja de galinha com arroz

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil


Ingredientes:


  • Meia colher (sopa) de óleo
  • 1 cebola picada
  • 1 talo de salsão
  • 1 peito de frango
  • 2 tomates, sem pele e sem sementes (opcional)
  • 3 tabletes de caldo de galinha
  • 2 cenouras picadas
  • 2 batatas picadas
  • 1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada


Modo de preparo:


  1. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o salsão.
  2. Acrescente o peito de frango e deixe dourar.
  3. Junte os tomates e deixe cozinhar até que comecem a se desmanchar.
  4. Adicione 1 litro e meio de água, os tabletes de caldo de frango, as cenouras e as batatas.
  5. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos.
  6. Junte o arroz e deixe no fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até que os grãos estejam cozidos.
  7. Retire o peito de frango, espere esfriar um pouco e desfie-o.
  8. Junte o frango desfiado e sirva a canja polvilhada com salsinha.

Fonte: Nestlé. Clique aqui para ver mais receitas

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