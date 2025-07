Bem quentinha

Canja de galinha é uma boa pedida no frio; veja como fazer

Aproveite as baixas temperaturas do inverno para saborear o prato, muito popular na Ásia e feito no Brasil de um jeito peculiar

Publicado em 8 de julho de 2025 às 11:00

Canja de galinha sugerida pelo chef Aldo Teixeira Crédito: Artur Bragança

O friozinho do inverno pede uma boa sopa, um creme bem quentinho ou um caldo fumegante. Mas uma outra ótima sugestão para aquecer o estômago nessa época é a popular canja de galinha. No Brasil, existe uma forte crença nas propriedades medicinais desse prato, e HZ traz abaixo uma receita simples e reconfortante.



Mas antes de mostrarmos o passo a passo dessa preparação, sugerida pelo chef Aldo Teixeira, aqui vão algumas curiosidades sobre ela:

A canja é originária da China, onde é chamada congee, e a versão mais tradicional é exatamente a de galinha, quase idêntica à canja brasileira - na nossa, a ave é refogada primeiro com temperos e legumes e depois acrescenta-se arroz para terminar o cozimento.

e a versão mais tradicional é exatamente a de galinha, quase idêntica à canja brasileira - na nossa, a ave é refogada primeiro com temperos e legumes e depois acrescenta-se arroz para terminar o cozimento. Assim como a nossa, a canja chinesa também é utilizada no período de convalescença de doenças.

Canja de galinha

Ingredientes:



1 kg de frango caipira (preferencialmente peito e coxas, para garantir um caldo mais rico)

2 litros de água



1 cebola média picada



2 dentes de alho amassados



2 cenouras médias cortadas em cubos



1/2 xícara de arroz lavado e escorrido



Salsinha, cebolinha e sal a gosto



Suco de 1 limão para finalizar



Modo de preparo:

Em uma panela grande, cozinhe o frango na água com sal até que esteja macio. Retire o frango, desfie e reserve o caldo. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até que ficarem dourados. Adicione as cenouras e refogue por mais alguns minutos.

Volte o frango desfiado para a panela, junte o arroz e o caldo reservado.

Cozinhe em fogo baixo até que o arroz esteja macio.

Ajuste o sal, acrescente a salsinha, a cebolinha e finalize com o suco de limão.

Sirva quente.



Fonte: chef Aldo Teixeira, dos restaurantes Forchetta D'Oro e La Terrina. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

