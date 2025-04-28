O frango é uma proteína magra, nutritiva e muito prática de ser incorporada na rotina alimentar de quem está de dieta. Ele contribui para a manutenção e ganho de massa muscular, além de promover saciedade, o que ajuda a controlar o apetite ao longo do dia. Por isso, confira como preparar 5 receitas práticas com frango para a dieta!
Frango ao molho de iogurte
Ingredientes:
- 2 filés de peito de frango
- 170 g de iogurte natural
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Deixe descansar por 15 a 20 minutos para pegar sabor. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e grelhe os filés por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até que fiquem bem dourados e cozidos por dentro. Reserve.
Em uma tigela, misture o iogurte com uma pitada de sal, pimenta-do-reino e salsinha. Adicione um fio de azeite e misture. Coloque o frango grelhado em um prato e cubra com o molho de iogurte. Sirva em seguida.
Frango desfiado com creme de ricota
Ingredientes:
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 3 colheres de sopa de creme de ricota
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e cozinhe por alguns minutos até começar a desmanchar. Coloque o frango desfiado na panela, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe refogar por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e misture o creme de ricota ao frango, até ficar cremoso. Salpique salsinha e sirva em seguida.
Frango ao leite de coco fit
Ingredientes:
- 2 filés de peito de frango cortados em cubos
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal, cúrcuma e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e cúrcuma. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o frango e doure bem todos os lados. Coloque o pimentão e refogue por mais alguns minutos, mexendo para incorporar os sabores. Adicione o leite de coco, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, até o molho reduzir um pouco e o frango ficar macio. Sirva em seguida.
Frango grelhado com legumes
Ingredientes:
- 2 filés de peito de frango
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido
- 1/2 xícara de chá de floretes de couve-flor cozida
- 1/2 xícara de chá de ervilha-torta cozida
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alecrim e tomilho. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura, os pimentões, o brócolis, a couve-flor e a ervilha-torta. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino.
Em fogo médio, aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente e grelhe os filés de frango por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, ou até ficarem dourados e cozidos por dentro. Na mesma grelha ou em outra frigideira, grelhe os legumes por 5 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Monte o prato com o frango grelhado e os legumes ao lado. Finalize com um fio de azeite.
Abobrinha recheada com frango desfiado
Ingredientes:
- 2 abobrinhas
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Lave bem as abobrinhas, corte-as ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire parte da polpa, formando uma cavidade. Reserve a polpa para o recheio. Em uma panela em fogo médio, coloque as abobrinhas em água fervente com uma pitada de sal por 3 a 5 minutos, apenas para amolecer levemente. Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado, a polpa da abobrinha picada e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Refogue por 5 minutos. Recheie as abobrinhas com a mistura de frango. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.