Alimentação

5 receitas práticas com frango para a dieta

Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 14:04

Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Frango ao molho de iogurte Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock
O frango é uma proteína magra, nutritiva e muito prática de ser incorporada na rotina alimentar de quem está de dieta. Ele contribui para a manutenção e ganho de massa muscular, além de promover saciedade, o que ajuda a controlar o apetite ao longo do dia. Por isso, confira como preparar 5 receitas práticas com frango para a dieta!

Frango ao molho de iogurte

Ingredientes:
  • 2 filés de peito de frango
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Veja Também

5 receitas leves e econômicas com frango

Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Deixe descansar por 15 a 20 minutos para pegar sabor. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e grelhe os filés por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até que fiquem bem dourados e cozidos por dentro. Reserve.
Em uma tigela, misture o iogurte com uma pitada de sal, pimenta-do-reino e salsinha. Adicione um fio de azeite e misture. Coloque o frango grelhado em um prato e cubra com o molho de iogurte. Sirva em seguida.

Frango desfiado com creme de ricota

Ingredientes:
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 3 colheres de sopa de creme de ricota
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e cozinhe por alguns minutos até começar a desmanchar. Coloque o frango desfiado na panela, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe refogar por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e misture o creme de ricota ao frango, até ficar cremoso. Salpique salsinha e sirva em seguida.

Frango ao leite de coco fit

Ingredientes:
  • 2 filés de peito de frango cortados em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, cúrcuma e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e cúrcuma. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o frango e doure bem todos os lados. Coloque o pimentão e refogue por mais alguns minutos, mexendo para incorporar os sabores. Adicione o leite de coco, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, até o molho reduzir um pouco e o frango ficar macio. Sirva em seguida.
Frango grelhado com legumes (Imagem: Nitr | Shutterstock)
Frango grelhado com legumes Crédito: Nitr | Shutterstock

Frango grelhado com legumes

Ingredientes:
  • 2 filés de peito de frango
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido
  • 1/2 xícara de chá de floretes de couve-flor cozida
  • 1/2 xícara de chá de ervilha-torta cozida
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alecrim e tomilho. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura, os pimentões, o brócolis, a couve-flor e a ervilha-torta. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino.
Em fogo médio, aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente e grelhe os filés de frango por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, ou até ficarem dourados e cozidos por dentro. Na mesma grelha ou em outra frigideira, grelhe os legumes por 5 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Monte o prato com o frango grelhado e os legumes ao lado. Finalize com um fio de azeite.

Abobrinha recheada com frango desfiado

Ingredientes:
  • 2 abobrinhas
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água
Modo de preparo:
Lave bem as abobrinhas, corte-as ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire parte da polpa, formando uma cavidade. Reserve a polpa para o recheio. Em uma panela em fogo médio, coloque as abobrinhas em água fervente com uma pitada de sal por 3 a 5 minutos, apenas para amolecer levemente. Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado, a polpa da abobrinha picada e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Refogue por 5 minutos. Recheie as abobrinhas com a mistura de frango. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.

Veja Também

5 receitas práticas de frango empanado para o almoço

5 receitas com frango desfiado para o almoço

5 receitas com coxas de frango para o almoço

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

