5 receitas com frango desfiado para o almoço

Aquele frango cozido e desfiado pode render muito mais do que você imagina. Combinado com temperos, molhos e acompanhamentos, ele se transforma em pratos incríveis para um almoço rápido e nutritivo. Além de fácil de preparar, é leve e combina com diferentes estilos de refeição. Por isso, confira abaixo cinco receitas práticas e saborosas!
Enchiladas verdes com frango
Ingredientes:
Tortillas
- 2 xícaras de chá de farinha de milho fina
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 3/4 de xícara de chá de água morna
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de óleo vegetal
Recheio
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Sal a gosto
- 1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado
Molho
- 6 tomates verdes
- 1 pimenta dedo-de-moça
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho
- 1/2 xícara de chá de coentro fresco
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Finalização
- 1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado
- 1/4 de xícara de chá de creme de leite fresco
- Coentro fresco para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a farinha de milho, a farinha de trigo e o sal. Adicione o óleo e a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e maleável. Divida a massa em 8 porções e abra cada uma com um rolo até formar discos finos, do tamanho de uma panqueca pequena.
Leve uma frigideira antiaderente e sem óleo ao fogo para aquecer. Adicione as tortilla s e deixe por cerca de 1 minuto de cada lado, até ficarem levemente douradas. Retire as tortillas do fogo e reserve-as cobertas com um pano para não ressecarem.
Após, em uma panela, cozinhe os tomates verdes e a pimenta dedo-de-moça em água fervente por 5 minutos. Escorra e bata no liquidificador com a cebola, o alho, o coentro, sal e o caldo de frango até formar um molho homogêneo. Volte o molho para a panela e deixe ferver por 5 minutos para engrossar ligeiramente.
Em uma panela, refogue o frango desfiado com o cominho, o alho em pó, a pimenta-do-reino e o sal por 3 minutos. Desligue o fogo e misture o queijo minas ralado. Pegue uma tortilla , coloque uma porção do recheio e enrole como uma panqueca. Repita o processo com todas as tortillas e disponha-as em um prato. Regue as enchiladas com o molho verde quente. Cubra com creme de leite fresco e polvilhe queijo ralado. Depois, finalize com coentro picado e sirva imediatamente.
Salada picante de frango desfiado com castanhas
Ingredientes:
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 1/2 xícara de chá de castanhas de caju torradas
- 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
- 2 pimentas vermelhas frescas fatiadas
- 1/2 xícara de chá de coentro fresco picado
- 1/2 xícara de chá de cebolinha verde picada
- 1/2 pepino cortado em tiras finas
- 1/2 xícara de chá de aipo picado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Cozinhe em uma panela com água em fogo médio os peitos de frango com sal até ficarem macios. Desfie e reserve. Em um recipiente, misture o suco de limão, o molho de soja, o açúcar mascavo, o azeite de oliva, o alho picado e a pimenta-do-reino. Mexa bem até dissolver o açúcar.
Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a cebola-roxa, o aipo, o pepino, as pimentas vermelhas, o coentro e a cebolinha. Em seguida, regue a salada com o molho preparado e misture bem. Adicione as castanhas de caju e mexa levemente. Sirva em seguida.
Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino
Ingredientes:
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 1 cenoura ralada em tiras finas
- 1 pepino cortado em tiras finas
- 2 colheres de sopa de gergelim torrado
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de vinagre de arroz
- 1 colher de chá de óleo de gergelim torrado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho ralado
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de mel
- Pimenta-do-reino a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela com água e uma pitada de sal, cozinhe os peitos de frango em fogo médio até ficarem macios. Escorra o frango, deixe esfriar e desfie em pedaços finos. Em seguida, em um recipiente pequeno, misture o molho de soja, o vinagre de arroz, o óleo de gergelim, o azeite de oliva, o alho, o gengibre e o mel, mexendo bem até homogeneizar.
Em uma tigela grande, adicione o frango desfiado, a cenoura e o pepino, regue com o molho e misture bem para incorporar os sabores. Após, salpique o gergelim torrado e a cebolinha picada por cima. Sirva imediatamente.
Escondidinho de frango com purê de abóbora
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de frango desfiado
- 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 500 g de abóbora cabotiá cozida e amassada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Queijo parmesão ralado para gratinar
Modo de preparo:
Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourarem, acrescente o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Misture a abóbora amassada com a manteiga e o leite, temperando com sal. Em um refratário, espalhe o frango refogado, cubra com o purê e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até gratinar.
Frango cremoso com batatas ao forno
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de frango desfiado
- 4 batatas médias cortadas em rodelas finas
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de requeijão
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 dente de alho picado
- Água para cozinhar
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe as batatas por 5 minutos em água com sal, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga e refogue o alho. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture com o creme de leite e o requeijão. Depois, em um refratário untado, alterne camadas de batatas e frango. Finalize com queijo parmesão e leve ao forno a 200 °C por 20 minutos.