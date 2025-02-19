Culinária

5 receitas com frango desfiado para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos e ideais para inovar no dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Enchiladas verdes com frango (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock)
Aquele frango cozido e desfiado pode render muito mais do que você imagina. Combinado com temperos, molhos e acompanhamentos, ele se transforma em pratos incríveis para um almoço rápido e nutritivo. Além de fácil de preparar, é leve e combina com diferentes estilos de refeição. Por isso, confira abaixo cinco receitas práticas e saborosas!

Enchiladas verdes com frango

Ingredientes:
Tortillas
  • 2 xícaras de chá de farinha de milho fina
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 3/4 de xícara de chá de água morna
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal
Recheio
  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • 1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado
Molho
  • 6 tomates verdes
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho
  • 1/2 xícara de chá de coentro fresco
  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
Finalização
  • 1/2 xícara de chá de queijo minas padrão ralado
  • 1/4 de xícara de chá de creme de leite fresco
  • Coentro fresco para decorar
Modo de preparo: 
Em uma tigela, misture a farinha de milho, a farinha de trigo e o sal. Adicione o óleo e a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e maleável. Divida a massa em 8 porções e abra cada uma com um rolo até formar discos finos, do tamanho de uma panqueca pequena.
Leve uma frigideira antiaderente e sem óleo ao fogo para aquecer. Adicione as tortilla s e deixe por cerca de 1 minuto de cada lado, até ficarem levemente douradas. Retire as tortillas do fogo e reserve-as cobertas com um pano para não ressecarem.
Após, em uma panela, cozinhe os tomates verdes e a pimenta dedo-de-moça em água fervente por 5 minutos. Escorra e bata no liquidificador com a cebola, o alho, o coentro, sal e o caldo de frango até formar um molho homogêneo. Volte o molho para a panela e deixe ferver por 5 minutos para engrossar ligeiramente.
Em uma panela, refogue o frango desfiado com o cominho, o alho em pó, a pimenta-do-reino e o sal por 3 minutos. Desligue o fogo e misture o queijo minas ralado. Pegue uma tortilla , coloque uma porção do recheio e enrole como uma panqueca. Repita o processo com todas as tortillas e disponha-as em um prato. Regue as enchiladas com o molho verde quente. Cubra com creme de leite fresco e polvilhe queijo ralado. Depois, finalize com coentro picado e sirva imediatamente.

Salada picante de frango desfiado com castanhas

Ingredientes:
  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 1/2 xícara de chá de castanhas de caju torradas
  • 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
  • 2 pimentas vermelhas frescas fatiadas
  • 1/2 xícara de chá de coentro fresco picado
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha verde picada
  • 1/2 pepino cortado em tiras finas
  • 1/2 xícara de chá de aipo picado
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho picado
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Cozinhe em uma panela com água em fogo médio os peitos de frango com sal até ficarem macios. Desfie e reserve. Em um recipiente, misture o suco de limão, o molho de soja, o açúcar mascavo, o azeite de oliva, o alho picado e a pimenta-do-reino. Mexa bem até dissolver o açúcar.
Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a cebola-roxa, o aipo, o pepino, as pimentas vermelhas, o coentro e a cebolinha. Em seguida, regue a salada com o molho preparado e misture bem. Adicione as castanhas de caju e mexa levemente. Sirva em seguida.
Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino (Imagem: YamisHandmade | Shutterstock)
Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino

Ingredientes:
  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 1 cenoura ralada em tiras finas
  • 1 pepino cortado em tiras finas
  • 2 colheres de sopa de gergelim torrado
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de vinagre de arroz
  • 1 colher de chá de óleo de gergelim torrado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho ralado
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de mel
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela com água e uma pitada de sal, cozinhe os peitos de frango em fogo médio até ficarem macios. Escorra o frango, deixe esfriar e desfie em pedaços finos. Em seguida, em um recipiente pequeno, misture o molho de soja, o vinagre de arroz, o óleo de gergelim, o azeite de oliva, o alho, o gengibre e o mel, mexendo bem até homogeneizar. 
Em uma tigela grande, adicione o frango desfiado, a cenoura e o pepino, regue com o molho e misture bem para incorporar os sabores. Após, salpique o gergelim torrado e a cebolinha picada por cima. Sirva imediatamente.

Escondidinho de frango com purê de abóbora

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de frango desfiado
  • 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 500 g de abóbora cabotiá cozida e amassada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Queijo parmesão ralado para gratinar
Modo de preparo:
Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourarem, acrescente o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Misture a abóbora amassada com a manteiga e o leite, temperando com sal. Em um refratário, espalhe o frango refogado, cubra com o purê e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até gratinar.

Frango cremoso com batatas ao forno

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de frango desfiado
  • 4 batatas médias cortadas em rodelas finas
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 dente de alho picado
  • Água para cozinhar
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe as batatas por 5 minutos em água com sal, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga e refogue o alho. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture com o creme de leite e o requeijão. Depois, em um refratário untado, alterne camadas de batatas e frango. Finalize com queijo parmesão e leve ao forno a 200 °C por 20 minutos.

