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Igreja de Itapuã

Covid-19: padre de paróquia em Vila Velha acorda após 10 dias na UTI

Padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã, teve 80% do pulmão comprometido e ainda está intubado. No entanto, ele "está acordado e passa a maior parte do dia com os olhos abertos", segundo a Arquidiocese de Vitória
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

03 fev 2021 às 10:30

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 10:30

Vila Velha
Diagnosticado com covid-19, o padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, foi intubado e internado na UTI Crédito: Divulgação/Paróquia São Francisco de Assis
Dez dias após ser intubado e dar entrada na  Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Praia da Costa, em Vila Velha, o padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã, voltou a abrir os olhos. Um comunicado emitido pela Arquidiocese de Vitória nesta terça-feira (2) informa que o vigário "está acordado e passa a maior parte do dia com os olhos abertos".  Os primeiros sintomas da Covid-19 apareceram há cerca de um mês, no início de janeiro.
 De acordo com o padre Hugo Pereira de Souza, administrador Paróquia São Francisco de Assis, a doença atingiu 80% dos pulmões do padre Kleber e prejudicou o funcionamento dos rins. Dessa forma, o vigário precisou ser submetido à hemodiálise para retirada dos líquidos retidos. 
"Ele ainda está intubado, na UTI, meio sonolento, mas consciente. O caso é grave, porque teve uma inflação de 80% do pulmão. Ele não tem mais Covid, mas tem as sequelas que essa doença deixa. A doença e a grande quantidade de antibióticos atingiram os rins e ele já fez umas quatro sessões de hemodiálise. Os rins foram afetados, mas não estão totalmente comprometidos. É temporário, ele não vai ser um doente renal para o resto da vida", explicou o padre Hugo.

FESTA PELO ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO VAI FICAR PARA DEPOIS

Padre Hugo, que também já teve Covid-19, mora na mesma casa e trabalha na mesma paróquia que o vigário. Esta terça-feira marcou o aniversário de 14 anos da Paróquia São Francisco de Assis, onde eles atuam, e a notícia da recuperação do padre Kleber deixou religiosos e fiéis muito contentes.
Nesta quinta-feira (4) é também o aniversário de ordenação do padre Kleber Santos Júnior. Ele foi ordenado padre no dia 4 de fevereiro de 2017, na Catedral Metropolitana de Vitória. A festa de aniversário vai ficar depois.
"Nunca pensamos que a doença ia evoluir a tal ponto. Ver que ele está melhorando vai alegrando o coração da gente. Ele faz aniversario de ordenação amanhã (04/02), 4 anos como padre e a gente tinha planejado uma festinha com bolo. Isso vai ter que ficar para depois, mas ontem, na missa de aniversário da paróquia, demos a notícia aos fiéis de que ele está reagindo e iss deixou todos muito felizes", concluiu o padre Hugo.

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