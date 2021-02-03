Covid-19: padre de paróquia em Vila Velha acorda após 10 dias na UTI

Diagnosticado com covid-19, o padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, foi intubado e internado na UTI Crédito: Divulgação/Paróquia São Francisco de Assis

De acordo com o padre Hugo Pereira de Souza, administrador Paróquia São Francisco de Assis, a doença atingiu 80% dos pulmões do padre Kleber e prejudicou o funcionamento dos rins. Dessa forma, o vigário precisou ser submetido à hemodiálise para retirada dos líquidos retidos.

"Ele ainda está intubado, na UTI, meio sonolento, mas consciente. O caso é grave, porque teve uma inflação de 80% do pulmão. Ele não tem mais Covid, mas tem as sequelas que essa doença deixa. A doença e a grande quantidade de antibióticos atingiram os rins e ele já fez umas quatro sessões de hemodiálise. Os rins foram afetados, mas não estão totalmente comprometidos. É temporário, ele não vai ser um doente renal para o resto da vida", explicou o padre Hugo.

FESTA PELO ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO VAI FICAR PARA DEPOIS

Padre Hugo, que também já teve Covid-19, mora na mesma casa e trabalha na mesma paróquia que o vigário. Esta terça-feira marcou o aniversário de 14 anos da Paróquia São Francisco de Assis, onde eles atuam, e a notícia da recuperação do padre Kleber deixou religiosos e fiéis muito contentes.

Nesta quinta-feira (4) é também o aniversário de ordenação do padre Kleber Santos Júnior. Ele foi ordenado padre no dia 4 de fevereiro de 2017, na Catedral Metropolitana de Vitória. A festa de aniversário vai ficar depois.