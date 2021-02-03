75% dos leitos de UTI de Covid estão ocupados na região metropolitana

UTI para pacientes com Covid-19 no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: TV Gazeta

Um percentual de 74,83% dos leitos destinados pelo sistema público de saúde para o tratamento contra a Covid-19 está ocupado na região metropolitana, de acordo com informações do painel de transparência mantido pelo governo do Estado. Isso significa que quase oito em cada 10 leitos já têm pacientes em estado grave. Dos 445 leitos de UTI de Covid, 333 estão ocupados. Os dados são desta terça-feira 2 de fevereiro.

Com relação às enfermarias, a ocupação na região metropolitana já está em 75,88%, segundo a última atualização. Dos 398 leitos de enfermaria para Covid, 302 estão ocupados.

Em alguns locais, a ocupação de leitos privados de UTI, que foram contratados pelo governo do Estado , como no Vila Velha Hospital, já está na sua capacidade máxima, com todos os 40 locais com pacientes.

Um percentual de 76,01% dos leitos destinados pelo sistema público de saúde para o tratamento contra a Covid-19 está ocupado na região metropolitana, de acordo com informações do painel de transparência mantido pelo governo do Estado. Isso significa que quase oito em cada 10 leitos já têm pacientes em estado grave. Dos 446 leitos de UTI de Covid, 339 estão ocupados.

Com relação às enfermarias, a ocupação na região metropolitana já está em 80,65%, segundo a última atualização. Dos 398 leitos de enfermaria para Covid, 321 estão ocupados.

Em alguns locais, a ocupação de leitos privados de UTI, que foram contratados pelo governo do Estado, como no Vila Velha Hospital, já está na sua capacidade máxima, com todos os 40 locais com pacientes.