Covid-19: padre de paróquia em Vila Velha volta a ser intubado

Padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, voltou a ser intubado Crédito: Divulgação/Paróquia São Francisco de Assis

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (4), "ele apresentou muito cansaço e desconforto ao tentar respirar sem a intubação". "Despertado, ele fica muito ansioso com os aparelhos e isso acaba influenciando na queda da saturação (de oxigênio) e na necessidade de sedação", esclarece a Arquidiocese de Vitória

"Oremos hoje (4) de modo muito particular pela saúde e recuperação desse servo de Deus" Padre Gudialace - Diretor espiritual do Padre Kleber

Apesar do retorno à intubação, o texto escrito pelo Padre Gudialace – que é diretor espiritual do padre Kleber – destaca que ele não apresenta febre e nem teve agravamento da infecção. Nesta data que seria comemorativa, o vigário também não precisará passar por hemodiálise, como em outros dias dessa semana.

4º ANO DE ORDENAÇÃO

Vigário na Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, o padre Kleber Santos Júnior comemoraria mais um ano de ordenação sacerdotal nesta quinta-feira (4). A princípio, ele presidiria uma missa, em forma de festa. No entanto, este papel será ocupado pelo Padre Hugo. "Será uma missa na intensão dele e ele, com certeza, terá outras oportunidades", diz.

1 MÊS DOS PRIMEIROS SINTOMAS