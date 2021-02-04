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Covid-19: padre de paróquia em Vila Velha volta a ser intubado

Kleber Santos Júnior conseguiu ficar poucas horas com a máscara de oxigênio e voltou à ventilação mecânica durante essa quarta-feira (3), véspera do aniversário da ordenação dele como padre
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 fev 2021 às 19:41

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:41

Diagnosticado com covid-19, o padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, foi entubado e internado na UTI
Padre Kleber Santos Júnior, da Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, voltou a ser  intubado Crédito: Divulgação/Paróquia São Francisco de Assis
Na véspera do dia em que completa quatro anos de ordenação sacerdotal, o padre Klebler Santos Júnior voltou a ser intubado no Hospital Praia da Costa, em Vila Velha. No final da tarde desta quarta-feira (3), ele chegou a usar só uma máscara de oxigênio, mas precisou retornar à ventilação mecânica poucas horas depois.
De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (4), "ele apresentou muito cansaço e desconforto ao tentar respirar sem a intubação". "Despertado, ele fica muito ansioso com os aparelhos e isso acaba influenciando na queda da saturação (de oxigênio) e na necessidade de sedação", esclarece a Arquidiocese de Vitória.
"Oremos hoje (4) de modo muito particular pela saúde e recuperação desse servo de Deus"
Padre Gudialace - Diretor espiritual do Padre Kleber
Apesar do retorno à intubação, o texto escrito pelo Padre Gudialace – que é diretor espiritual do padre Kleber – destaca que ele não apresenta febre e nem teve agravamento da infecção. Nesta data que seria comemorativa, o vigário também não precisará passar por hemodiálise, como em outros dias dessa semana.
"Embora as notícias não sejam tão boas quanto as de ontem (3), não podemos esmorecer em nossas orações por este querido irmão. Amanhã (5), com fé em Deus, teremos notícias melhores", afirma o boletim. O padre Kleber segue internado desde o último dia 24 de janeiro por causa do novo coronavírus. Ele tem 34 anos e sofre de asma.

4º ANO DE ORDENAÇÃO

Vigário na Paróquia São Francisco de Assis, em Vila Velha, o padre Kleber Santos Júnior comemoraria mais um ano de ordenação sacerdotal nesta quinta-feira (4). A princípio, ele presidiria uma missa, em forma de festa. No entanto, este papel será ocupado pelo Padre Hugo. "Será uma missa na intensão dele e ele, com certeza, terá outras oportunidades", diz.

1 MÊS DOS PRIMEIROS SINTOMAS

Nesta data (04/02) também faz exatamente um mês que o padre Kleber apresentou os primeiros sintomas da Covid-19. Em janeiro, ele passou alguns dias internado, recebeu alta, mas precisou voltar ao Hospital Praia da Costa, onde está hospitalizado desde então. Em decorrência da doença, ele chegou a ter 40% do pulmão comprometido.

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