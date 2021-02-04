Coronavírus: ES registra 5.952 mortes e passa dos 299 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

mais 23 mortes e 1.463 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (04). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.952 mortes provocadas pela doença e 299.224 pessoas infectadas. Espírito Santo registrounas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (04). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.952 mortes provocadas pela doença e 299.224 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.562. Em seguida, aparecem Serra (37.517), Vitória (32.881) e Cariacica (24.003).

Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.957 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.422.