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Leonel Ximenes

Comunidade faz oração coletiva pela cura de padre com Covid no ES

Fiéis da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã, vão rezar pelo padre Kleber Santos, internado em estado grave desde o dia 24 de janeiro

Públicado em 

09 fev 2021 às 13:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O convite pela oração pelo padre Kleber
O convite pela oração pelo padre Kleber Crédito: Reprodução
Fiéis da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã, Vila Velha, vão promover nesta terça-feira (9), às 15h, um momento de oração pelo padre Kleber Santos Júnior, que está internado com Covid-19 na UTI do Hospital Praia da Costa. Os organizadores prometem que serão cumpridos os protocolos de distanciamento social.
A oração não será transmitida pelas redes sociais. Por causa do distanciamento social exigido pela pandemia, a capacidade máxima de ocupação da igreja é de 96 pessoas.
O último informe sobre a saúde do sacerdote, divulgado na noite de segunda-feira (8) pelo padre Hugo Pereira, vigário da São Francisco, revela que o quadro clínico do padre Kleber, que na segunda (8) estava estava intubado, não tem evoluído favoravelmente.

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Nos últimos dias, segundo o padre Hugo, o padre Kleber tem tido uma piora, “de forma que é possível dizer que ele não está bem”, ressalta. “Está com pouca troca gasosa, foi aumentada a sua sedação, voltou a tomar remédio para controlar a pressão, sua ventilação mecânica está posta ao máximo. Padre Kleber não fez a diálise no dia de hoje (segunda 8) e sua diurese não foi volumosa”, descreve.
Por fim, segundo o padre Hugo, os médicos que assistem o padre Kleber, que é o pároco da comunidade, estão avaliando o melhor momento para que se faça uma traqueostomia no paciente, que está internado desde o dia 24 de janeiro. Padre Kleber tem 34 anos de idade e sofre de asma. Na última quinta-feira (4), fez quatro anos de ordenação sacerdotal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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