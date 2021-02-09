Comunidade faz oração coletiva pela cura de padre com Covid no ES

A oração não será transmitida pelas redes sociais. Por causa do distanciamento social exigido pela pandemia
, a capacidade máxima de ocupação da igreja é de 96 pessoas.
O último informe sobre a saúde do sacerdote, divulgado na noite de segunda-feira (8) pelo padre Hugo Pereira, vigário da São Francisco, revela que o quadro clínico do padre Kleber, que na segunda (8) estava estava intubado, não tem evoluído favoravelmente.
Nos últimos dias, segundo o padre Hugo, o padre Kleber tem tido uma piora, “de forma que é possível dizer que ele não está bem”, ressalta. “Está com pouca troca gasosa, foi aumentada a sua sedação, voltou a tomar remédio para controlar a pressão, sua ventilação mecânica está posta ao máximo. Padre Kleber não fez a diálise no dia de hoje (segunda 8) e sua diurese não foi volumosa”, descreve.
Por fim, segundo o padre Hugo, os médicos que assistem o padre Kleber, que é o pároco da comunidade, estão avaliando o melhor momento para que se faça uma traqueostomia no paciente, que está internado desde o dia 24 de janeiro. Padre Kleber tem 34 anos de idade e sofre de asma. Na última quinta-feira (4), fez quatro anos de ordenação sacerdotal.