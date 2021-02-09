Comunidade faz oração coletiva pela cura de padre com Covid no ES

O convite pela oração pelo padre Kleber Crédito: Reprodução

A oração não será transmitida pelas redes sociais. Por causa do distanciamento social exigido pela pandemia , a capacidade máxima de ocupação da igreja é de 96 pessoas.

O último informe sobre a saúde do sacerdote, divulgado na noite de segunda-feira (8) pelo padre Hugo Pereira, vigário da São Francisco, revela que o quadro clínico do padre Kleber, que na segunda (8) estava estava intubado, não tem evoluído favoravelmente.

Nos últimos dias, segundo o padre Hugo, o padre Kleber tem tido uma piora, “de forma que é possível dizer que ele não está bem”, ressalta. “Está com pouca troca gasosa, foi aumentada a sua sedação, voltou a tomar remédio para controlar a pressão, sua ventilação mecânica está posta ao máximo. Padre Kleber não fez a diálise no dia de hoje (segunda 8) e sua diurese não foi volumosa”, descreve.