Brasil registra média móvel de 1.015 mortes pela Covid e 28.061 novos casos

O Estado de São Paulo, epicentro da doença no país, chegou a 54.663 mortes e 1.851.776 casos confirmados. Entre o total de casos diagnosticados, 1.616.091 pessoas estão recuperadas. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,7% na Grande São Paulo e 676,9% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.485, sendo 6.624 em enfermaria e 5.861 em unidades de terapia intensiva.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.