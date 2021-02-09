Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra média móvel de 1.015 mortes pela Covid e 28.061 novos casos
Em 24h

Brasil registra média móvel de 1.015 mortes pela Covid e 28.061 novos casos

O Estado de São Paulo, epicentro da doença no país, chegou a 54.663 mortes e 1.851.776 casos confirmados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 07:28

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 07:28

Coronavírus - Covid19
No total são 232.248 mortes registradas e 9.550.301 pessoas contaminadas no Brasil pela Covid-19 Crédito: Visuals3D/Pixabay
A média móvel de mortes por Covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.015 nesta segunda-feira (8). Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 687 novos óbitos nas últimas 24 horas e 28.061 casos.
No total são 232.248 mortes registradas e 9.550.301 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.
O Estado de São Paulo, epicentro da doença no país, chegou a 54.663 mortes e 1.851.776 casos confirmados. Entre o total de casos diagnosticados, 1.616.091 pessoas estão recuperadas. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,7% na Grande São Paulo e 676,9% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.485, sendo 6.624 em enfermaria e 5.861 em unidades de terapia intensiva.

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Veja Também

Governo federal reduz em mais de 80% custeio de leitos para Covid em SP

Cidade paulista vai testar vacinação em massa contra Covid-19

Brasil quer doar ao Haiti 1 milhão de testes de Covid-19 perto da validade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados