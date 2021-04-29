Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Morte na Darly Santos: motorista bebeu e tentou fugir, diz polícia

Amanda Marques, 20 anos, morreu após o carro conduzido por Wagner Nunes atingir a moto que ela estava com o namorado

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 21:34

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

28 abr 2021 às 21:34
Jovem de 20 anos. Acidente na Darly Santos
Amanda Marques Pinto foi vítima de acidente no sábado (17), em Vila Velha Crédito: Arquivo da família
A morte da jovem Amanda Marques, 20 anos, em um acidente envolvendo uma moto e um carro, em Vila Velha, é considerada pela polícia um assassinato. Isso foi o que concluiu o delegado do caso ao indiciar o motorista do carro, Wagner Nunes de Paulo, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil,  na segunda-feira (26). As investigações apontam que ele ingeriu bebida alcoólica e tentou fugir do local do acidente. 
A batida aconteceu na Rodovia Darly Santos, no trecho do bairro Jardim Asteca, no final da tarde do dia 17. Amanda e o namorado, Matheus Jose Silva, 23, haviam saído da casa da mãe da jovem, no bairro Jockey, e seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente. 
Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que o Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta.  Amanda morreu no local, enquanto Matheus foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu internado por 10 dias. 

Veja Também

"O sonho dela era me dar um netinho", diz mãe de Amanda Marques

Motorista é preso após causar acidente que matou jovem em Vila Velha

TENTATIVA DE FUGA

Segundo o levantamento da Delegacia de Delitos de Trânsito, o motorista do Corolla, Wagner Nunes de Paulo, não teria tentando parar o carro e seguiu em frente. Somente a uma distância de 50 metros do local da colisão e de ter arrastado a moto e as vítimas, o veículo parou.  
Testemunhas contaram que Wagner chegou a tentar arrancar novamente com o carro, porém, foi impedido por outros motoristas que pararam no local para ajudar os envolvidos na batida. 
Após o acidente, a Polícia Militar levou Wagner para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o delegado de plantão o autuou em flagrante por homicídio culposo - quando não há intenção de matar -  na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi arbitrada uma fiança de R$ 10 mil, que não foi paga, por isso Wagner foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no domingo (18).  A prisão foi convertida em preventiva pelo magistrado de plantão. 
Wagner Nunes de Paulo foi preso após acidente com morte em Vila Velha
Wagner Nunes de Paulo foi preso após acidente com morte em Vila Velha Crédito: Redes sociais

BEBIDAS

Wagner se recusou a realizar o teste do bafomêtro e não foi sequer conduzido para o exame toxicológico pelo delegado de plantão na Delegacia Regional, procedimento esperado em casos em que há suspeita de embriaguez pelo relato de testemunhas. Também não consta nos autos o autor de constatação de alteração psicomotora que deveria ter sido realizado pelos militares envolvidos na situação. 
As investigações da Delegacia de Delitos de Trânsito apontaram que Wagner esteve por volta das 14 horas em uma distribuidora de bebidas onde comprou dois latões de cerveja, em Praia das Gaivotas, e seguiu para uma festa em um apartamento. Com amigos, ele apareceu em fotos segurando um copo com o que aparenta ser cerveja. 
No relatório de conclusão do caso, o delegado Maurício Gonçalves observa que a roupa que Wagner usa nas fotos é a mesma com a qual ele foi flagrado no acidente e permaneceu até ser levado para o Centro de Triagem. 
Na conclusão, o delegado explica que o motorista agiu de forma dolosa, ou seja, com intenção de provocar o acidente, ao ingerir bebida alcoólica, dirigir embriagado, não frear após a batida, matar Amanda e provocar lesões em Matheus. Ainda são atribuídas as condutas de tentar fugir do local do acidente e arrastar as vítimas. Maurício Gonçalves classifica como egoísta a ação.  
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha Crédito: Instagram
"O condutor busca a satisfação de seus desejos sem se preocupar com as reprováveis consequências de seus atos", pontuou em relatório. 
Além do indiciamento por homicídio qualificado por motivo fútil, o delegado pede à Justiça a suspensão da carteira de  habilitação  e a manutenção da prisão preventiva. 
Wagner continua detido no Centro de Triagem de Viana desde o dia do acidente. A reportagem entrou em contato com o  advogado de defesa do motorista, Ramon Coelho, que disse ainda não ter se interado do conteúdo do inquérito e, por isso, não iria se manifestar. 

Veja Também

Acidente em Vila Velha: jovem recebe alta e já sabe que namorada morreu

Órgãos de jovem vítima de acidente em Muniz Freire salvam cinco pessoas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente homicídio Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cinquenta dias após invasão do MST, Samarco aguarda decisão do TJES
Imagem BBC Brasil
A assombrosa história da espanhola que planejou 'filha perfeita' e depois a matou
Imagem de destaque
Mulher morre após carro capotar em estrada na zona rural de Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados