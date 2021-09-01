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Conheça Karinah, a nova dona da mansão de Xuxa

Cantora adquiriu o imóvel e ficará responsável por cuidar dos pássaros raros que moram no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 15:49

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:49

Xuxa vendeu sua mansão na Barra da Tijuca para a cantora Karinah e o marido Diether Werninghaus
Xuxa vendeu sua mansão na Barra da Tijuca para a cantora Karinah e o marido Diether Werninghaus Crédito: Reprodução/Instagram
A mansão de Xuxa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, já tem nova proprietária. A cantora Karinah foi quem desembolsou R$ 45 milhões pelo imóvel em um condomínio de luxo.
Com a compra da residência, Karinah ficará também responsável por cuidar dos pássaros raros que moram na mansão. "Fiquei muito honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem", afirmou Karinah à revista Vogue.
Karinah, 40, é uma cantora de pagode que tem carreira profissional há mais de 10 anos. No currículo, gravações com nomes como Alcione, Belo, Mumuzinho e Dudu Nobre e música emplacada na trilha da novela "Salve-se quem puder", da TV Globo.
Um dos singles mais recentes, "Insegurança zero (a mãe tá on)", figura nas listas das mais tocadas das rádios especializadas em pagode.
Casada com o bilionário do setor de automação, Diether Werninghaus, ela adquiriu a mansão que estava à venda desde 2018. O terreno de 2700 m² conta com cinco quartos, jardim tropical, quadras de vôlei e basquete, cinema privativo, estúdio de gravação, elevador, sauna, cozinha gourmet na área externa, piscina com cascata, sala de pilates, academia e garagem para seis carros.
O marido figura na lista mais ricos da Forbes. Diether é um dos herdeiros da WEG, uma empresa responsável por fazer motores elétricos, transformadores e geradores de energia. Em 2014, a fortuna era avaliada em R$ 6,10 bilhões.

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