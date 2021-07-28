Xuxa perde processo de R$ 150 mil de indenização contra Carla Zambelli

Xuxa com sua autobiografia Crédito: Brunno Rangel/Globo Livros

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou ação de reparação de danos morais ingressada pela apresentadora Xuxa contra a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Em junho de 2020, a apresentadora anunciou que lançaria o livro "Maya", voltado ao público infantil e de temática LGBTQIA+. E foi criticada pela deputada, que chegou a publicar a hashtag "#XuxaDeixeNossasCriancasEmPaz."

"O alvo dessa teia de destruição de valores humanos não é mais você. Essa mira está apontada para a mente das nossas crianças! Sexualizar e instigar inocentes ao sexo pavimenta a pedofilia e a depravação. Não tenhais medo. Lute por elas conosco", escreveu Zambelli em uma rede social à época. ​

O alvo dessa teia de destruição de valores humanos não é mais você.



Essa mira está apontada para a mente das nossas crianças!



Sexualizar e instigar inocentes ao sexo pavimenta a pedofilia e a depravação.



Não tenhais medo. Lute POR ELAS conosco!👊#XuxaDeixeNossasCriancasEmPaz pic.twitter.com/cu63d3ZDEP — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 29, 2020

Xuxa pedia pagamento de R$ 150 mil por danos morais.​ O livro trata de Marya, que tem duas mães.

"O comentário da ré em uma rede social ainda que sobre um livro que sequer havia sido lançado reflete a liberdade de expressão e a sua limitação pode ferir preceito constitucional e caracterizar censura, o que não é permitido", diz a decisão. Ela é assinada pela juíza Carolina Pereira de Castro. ​

"A manifestação, ainda que possa demonstrar desconhecimento pela ré acerca da temática do livro que seria lançado pela autora, apenas fez uma crítica seja boa ou ruim à obra que seria produzida pela autora, o que apesar de denotar uma preocupação exacerbada com a educação sexual de crianças, não implica a ocorrência de lesão extrapatrimonial digna de nota", segue a decisão.​

A juíza julgou improcedente o pedido, "extinguindo o processo com resolução de mérito". Ela também determinou que Xuxa pague custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% da causa. Zambelli afirma que seus advogados irão doar o montante a entidades de caridade.