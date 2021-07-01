Mara Maravilha, sobre Xuxa: 'Estou invocada e com ranço dela'

Mara Maravilha revelou que está com ranço de Xuxa. A confissão foi feita em conversa com Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante, na quarta-feira (30).

Na entrevista, Mara opinou que a apresentadora está "fora da casinha", apontou uma suposta soberba por parte dela e também criticou o namorado da rainha dos baixinhos, Junno Andrade. "Estou invocada e com ranço dela", iniciou.

"É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo", disse.

A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Rafael Manole/Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

"Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus."

Sérgio, então, insistiu para saber o motivo do ranço com a apresentadora. Mara citou o grupo de Whatsapp que Xuxa tem com Eliana e Angélica. "Pergunta para o Junno por que ele está fazendo desfeita de mim", alfinetou.