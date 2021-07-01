Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Treta!

Mara Maravilha, sobre Xuxa: 'Estou invocada e com ranço dela'

Sobraram ataques até para o namorado da rainha dos baixinhos, Junno Andrade

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:02
Mara Maravilha revelou que está com ranço de Xuxa. A confissão foi feita em conversa com Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante, na quarta-feira (30).
Na entrevista, Mara opinou que a apresentadora está "fora da casinha", apontou uma suposta soberba por parte dela e também criticou o namorado da rainha dos baixinhos, Junno Andrade. "Estou invocada e com ranço dela", iniciou.
"É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo", disse.
A apresentadora Mara Maravilha
A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Rafael Manole/Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
"Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus."
Sérgio, então, insistiu para saber o motivo do ranço com a apresentadora. Mara citou o grupo de Whatsapp que Xuxa tem com Eliana e Angélica. "Pergunta para o Junno por que ele está fazendo desfeita de mim", alfinetou.

Veja Também

Ludmilla obtém medida protetiva contra o pai

Marcius Melhem move ações contra amigos de Dani Calabresa

Felipe Prior diz que Sarah Andrade e Lucas Viana estão namorando

"Eu nunca pedi para fazer parte de grupo de loiras nenhum. Se eu quiser falar com a Eliana agora, eu falo. Se eu quiser falar com a Xuxa, pego o telefone dela contigo e ligo. Junno tem sido inconveniente. Ele batia ponto no meu programa e até pensaram que eu tive um caso com ele, mas nunca tive. Ele foi namorado da Elba [Ramalho]. São infelizes os comentários dele", finalizou. Meneghel não se pronunciou sobre isso nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Televisão Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados