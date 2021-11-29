Poucas&Boas: Prefeito no ES erra ao escrever o “nome” do seu povo

Na postagem do prefeito, o itaguaçuenCe com o sufixo "ense" grafado com C Crédito: Reprodução do Instagram
Desta vez não dá nem para dizer que a culpa é do estagiário. O prefeito de Itaguaçu, Uesley Corteletti (Republicanos), cometeu um equívoco ao postar um agradecimento, em seu Instagram, ao deputado estadual Marcelo Santos. O gestor acabou chamando seu povo de itaguaçuence; assim mesmo, com C, ao invés de grafar o adjetivo gentílico com S.
LÍNGUA MALTRATADA
Abaixo da foto com o parlamentar, o jovem gestor escreveu: “Aqui, a parceria e o comprometimento com o povo itaguaçuence (sic) vem (sic) em primeiro lugar”. Neste caso, quem ficou em último lugar foi a maltratada Língua Portuguesa.
EM VITÓRIA, SAMBA DÁ VACINA
Nesta quinta-feira, 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, a Prefeitura de Vitória vai instalar um posto móvel de vacinação contra a Covid na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro, onde será realizada a festa das 17h às 22h. Quem for lá comemorar e ainda precisa ser vacinado, é só preparar o braço e depois voltar para a folia.
AS ATRAÇÕES
Entre as atrações previstas, que começam a se apresentar a partir das 18hs, estão o grupo de samba Responsa, Lajota e a bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade. E com as participações especiais de Monique Rocha, Tereza Cristina e Branquinho do Opção.
COMES&BEBES
Durante todo o evento haverá barracas, de restaurantes e bares da região, que irão oferecer petiscos, churrasquinho, mariscos, casquinha de siri e muita cerveja, além da tradicional moqueca capixaba.
SERRA TROCA NOME DE PESSOAS TRANS
Pessoas trans poderão ter o nome e o gênero atualizados nos documentos civis. O mutirão “Este é Meu Nome” é uma oportunidade gratuita para essas pessoas adotarem, agora nos documentos, o nome já utilizado no dia. O mutirão será realizado nesta sexta (3), no Cras de Laranjeiras, das 13h30 às 17h, promovido pela Prefeitura da Serra e pela Defensoria Pública do ES. Mais informações na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra: 3318-9824.
DEPOIS DO PREFEITO, A TEMPESTADE
Lorenzo Pazolini prestigiou a edição de Jardim Camburi do Circuito de Chorinho na tarde deste domingo (27). Sob um sol intenso, o prefeito de Vitória estava de calça jeans, mesmo com aquele calor. Logo depois, veio uma chuva torrencial, que derrubou até árvores no bairro.
BARROSO NA ÁREA
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, fará a palestra de abertura do VIII Encontro Nacional dos Juristas da Justiça Eleitoral, que começa nesta sexta-feira (3), na sede do Tribunal Regional do Trabalho do ES (TRT-ES).
ERRO DO ESTAGIÁRIO?
O convite do governo do Estado para o verão passadoCrédito: Reprodução
O governo do Estado enviou a autoridades convite para a solenidade de lançamento da temporada de verão, nesta terça-feira (30). Só um probleminha: o verão do convite é o da temporada 2020/2021. Desta forma, se pode tranquilamente dizer: “Eu sei o que você fez no verão passado”...
PODEMOS CHAMAR A POLÍCIA?
Tem gente estacionando incorretamente seu carro logo em frente à Chefatura de Polícia Civil, no bairro Santa Luíza, em Vitória. O veículo ocupa as vagas de motos. E ninguém é multado.
SESSÃO DA ASSEMBLEIA ESTIMULA DENÚNCIA
A sessão solene da última sexta-feira (26) na Assembleia Legislativa, dedicada pela primeira vez ao Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência Contra a Mulher, estimulou que mais vítimas de ameaças e de violência doméstica pudessem fazer denúncias. Segundo o deputado Danilo Bahiense, proponente da sessão, uma mulher da Grande Vitória o procurou, relatou que estava sendo ameaçada, e a denúncia foi encaminhada às autoridades policiais.
O POMBO CURTIU
O jogador Richarlison, capixaba que frequentemente está na lista da seleção brasileira, celebrou em suas redes sociais o título da Copa Espírito Santo pelo Nova Venécia Futebol Clube. O clube do Noroeste tem o atleta, conhecido pelo apelido de Pombo, como seu embaixador.
DE VOLTA AO SÉCULO XXI
As vans que levam turistas até o topo do Convento da Penha agora aceitam pagamento por Pix ou por PicPay. Já teve gente que não conseguiu visitar o ponto turístico mais famoso do Estado por não estar com o vil metal em espécie no bolso
DOAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA
A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) autorizou a doação de um imóvel em Vitória para a regularização de mais de 1,3 mil famílias de baixa renda que ocupam o local desde a década de 1970. A área, avaliada em R$ 12 milhões, tem 277 mil metros quadrados e está localizada nos bairros Santo André e São José.
CONDIÇÕES PARA DOAÇÃO
O município deverá transferir, gratuitamente, o domínio pleno e as obrigações relativas às parcelas dos imóveis ao beneficiário final da regularização fundiária para sua moradia e de sua família cujos integrantes não tenham renda familiar superior a cinco salários-mínimos e que não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. A propriedade não poderá ser vendida por um período de cinco anos.
CRISE SOCIAL
Bento Ferreira está sendo um dos novos polos de concentração de população de rua em Vitória. Chama a atenção que muitas pessoas que necessitam de cuidados ficam a poucos metros da Prefeitura da Capital.
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.