Poucas&Boas: Prefeito no ES erra ao escrever o “nome” do seu povo

Na postagem do prefeito, o itaguaçuenCe com o sufixo "ense" grafado com C Crédito: Reprodução do Instagram

Desta vez não dá nem para dizer que a culpa é do estagiário. O prefeito de Itaguaçu , Uesley Corteletti (Republicanos), cometeu um equívoco ao postar um agradecimento, em seu Instagram, ao deputado estadual Marcelo Santos. O gestor acabou chamando seu povo de itaguaçuence; assim mesmo, com C, ao invés de grafar o adjetivo gentílico com S.

LÍNGUA MALTRATADA

Abaixo da foto com o parlamentar, o jovem gestor escreveu: “Aqui, a parceria e o comprometimento com o povo itaguaçuence (sic) vem (sic) em primeiro lugar”. Neste caso, quem ficou em último lugar foi a maltratada Língua Portuguesa.

EM VITÓRIA, SAMBA DÁ VACINA

Nesta quinta-feira, 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, a Prefeitura de Vitória vai instalar um posto móvel de vacinação contra a Covid na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro, onde será realizada a festa das 17h às 22h. Quem for lá comemorar e ainda precisa ser vacinado, é só preparar o braço e depois voltar para a folia.

AS ATRAÇÕES

Entre as atrações previstas, que começam a se apresentar a partir das 18hs, estão o grupo de samba Responsa, Lajota e a bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade. E com as participações especiais de Monique Rocha, Tereza Cristina e Branquinho do Opção.

COMES&BEBES

Durante todo o evento haverá barracas, de restaurantes e bares da região, que irão oferecer petiscos, churrasquinho, mariscos, casquinha de siri e muita cerveja, além da tradicional moqueca capixaba.

SERRA TROCA NOME DE PESSOAS TRANS

Pessoas trans poderão ter o nome e o gênero atualizados nos documentos civis. O mutirão “Este é Meu Nome” é uma oportunidade gratuita para essas pessoas adotarem, agora nos documentos, o nome já utilizado no dia. O mutirão será realizado nesta sexta (3), no Cras de Laranjeiras, das 13h30 às 17h, promovido pela Prefeitura da Serra e pela Defensoria Pública do ES. Mais informações na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra: 3318-9824.

DEPOIS DO PREFEITO, A TEMPESTADE

Lorenzo Pazolini prestigiou a edição de Jardim Camburi do Circuito de Chorinho na tarde deste domingo (27). Sob um sol intenso, o prefeito de Vitória estava de calça jeans, mesmo com aquele calor. Logo depois, veio uma chuva torrencial, que derrubou até árvores no bairro.

BARROSO NA ÁREA

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ministro Luís Roberto Barroso, fará a palestra de abertura do VIII Encontro Nacional dos Juristas da Justiça Eleitoral, que começa nesta sexta-feira (3), na sede do Tribunal Regional do Trabalho do ES (TRT-ES).

ERRO DO ESTAGIÁRIO?

O convite do governo do Estado para o verão passado Crédito: Reprodução

O governo do Estado enviou a autoridades convite para a solenidade de lançamento da temporada de verão, nesta terça-feira (30). Só um probleminha: o verão do convite é o da temporada 2020/2021. Desta forma, se pode tranquilamente dizer: “Eu sei o que você fez no verão passado”...

PODEMOS CHAMAR A POLÍCIA?

Tem gente estacionando incorretamente seu carro logo em frente à Chefatura de Polícia Civil, no bairro Santa Luíza, em Vitória. O veículo ocupa as vagas de motos. E ninguém é multado.

SESSÃO DA ASSEMBLEIA ESTIMULA DENÚNCIA

A sessão solene da última sexta-feira (26) na Assembleia Legislativa, dedicada pela primeira vez ao Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência Contra a Mulher, estimulou que mais vítimas de ameaças e de violência doméstica pudessem fazer denúncias. Segundo o deputado Danilo Bahiense, proponente da sessão, uma mulher da Grande Vitória o procurou, relatou que estava sendo ameaçada, e a denúncia foi encaminhada às autoridades policiais.

O POMBO CURTIU

O jogador Richarlison, capixaba que frequentemente está na lista da seleção brasileira, celebrou em suas redes sociais o título da Copa Espírito Santo pelo Nova Venécia Futebol Clube. O clube do Noroeste tem o atleta, conhecido pelo apelido de Pombo, como seu embaixador.

DE VOLTA AO SÉCULO XXI

As vans que levam turistas até o topo do Convento da Penha agora aceitam pagamento por Pix ou por PicPay. Já teve gente que não conseguiu visitar o ponto turístico mais famoso do Estado por não estar com o vil metal em espécie no bolso

DOAÇÃO DE IMÓVEL EM VITÓRIA

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) autorizou a doação de um imóvel em Vitória para a regularização de mais de 1,3 mil famílias de baixa renda que ocupam o local desde a década de 1970. A área, avaliada em R$ 12 milhões, tem 277 mil metros quadrados e está localizada nos bairros Santo André e São José.

CONDIÇÕES PARA DOAÇÃO

O município deverá transferir, gratuitamente, o domínio pleno e as obrigações relativas às parcelas dos imóveis ao beneficiário final da regularização fundiária para sua moradia e de sua família cujos integrantes não tenham renda familiar superior a cinco salários-mínimos e que não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. A propriedade não poderá ser vendida por um período de cinco anos.

CRISE SOCIAL

Bento Ferreira está sendo um dos novos polos de concentração de população de rua em Vitória. Chama a atenção que muitas pessoas que necessitam de cuidados ficam a poucos metros da Prefeitura da Capital.

ALÔ, FLAMENGUISTAS!