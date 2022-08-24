Quatro partidos de esquerda não têm candidatos no ES. A direita está completa

Nem todos os 32 partidos políticos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
lançaram candidatos no Espírito Santo, de deputado estadual a governador. Quatro agremiações estão fora do pleito - todos de esquerda ou de centro-esquerda. Enquanto isso, todos os partidos de direita e de centro-direita participam do processo eleitoral no ES.
Não participam do processo eleitoral no Estado três partidos de extrema esquerda - o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Partido da Causa Operária (PCO) e a Unidade Popular (UP) - e um de centro-esquerda e de linha mais nacionalista, o Partido da Mobilização Nacional (PMN).
Fundado em 2016, a Unidade Popular (UP) é o único que não tem diretórios organizados no ES, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. O PCB já teve até candidato a governador e a prefeito de Vitória, o servidor público Mauro Ribeiro, e o PMN chegou a ter uma deputada na Assembleia Legislativa
, Janete de Sá, atualmente no PSB e candidata à reeleição.
Dos quatro partidos ausentes, dois têm candidatos à Presidência da República e, portanto, poderão receber os votos dos eleitores do Espírito Santo
. O PCB, cuja candidata é Sofia Manzano, e a UP, que lançou Leonardo Péricles.
O PCO não está na coligação, mas apoia informalmente a candidatura de Lula
(PT) ao Palácio do Planalto; o PMN, por sua vez, não lançou candidato e não participa das alianças eleitorais.