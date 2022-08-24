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Leonel Ximenes

Quatro partidos de esquerda não têm candidatos no ES. A direita está completa

Das legendas ausentes do processo eleitoral no Estado, dois têm candidatos à Presidência da República

Públicado em 

24 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urna - confirma
Dos 32 partidos com registro no TSE, 28 lançaram candidatos no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nem todos os 32 partidos políticos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançaram candidatos no Espírito Santo, de deputado estadual a governador. Quatro agremiações estão fora do pleito - todos de esquerda ou de centro-esquerda. Enquanto isso, todos os partidos de direita e de centro-direita participam do processo eleitoral no ES.
Não participam do processo eleitoral no Estado três partidos de extrema esquerda - o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Partido da Causa Operária (PCO) e a Unidade Popular (UP) - e um de centro-esquerda e de linha mais nacionalista, o Partido da Mobilização Nacional (PMN).
Fundado em 2016, a Unidade Popular (UP) é o único que não tem diretórios organizados no ES, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. O PCB já teve até candidato a governador e a prefeito de Vitória, o servidor público Mauro Ribeiro, e o PMN chegou a ter uma deputada na Assembleia Legislativa, Janete de Sá, atualmente no PSB e candidata à reeleição.

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Dos quatro partidos ausentes, dois têm candidatos à Presidência da República e, portanto, poderão receber os votos dos eleitores do Espírito Santo. O PCB, cuja candidata é Sofia Manzano, e a UP, que lançou Leonardo Péricles.
O PCO não está na coligação, mas apoia informalmente a candidatura de Lula (PT) ao Palácio do Planalto; o PMN, por sua vez, não lançou candidato e não participa das alianças eleitorais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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Vitória (ES) Janete de Sá PMN PCB PCO Eleições 2022
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