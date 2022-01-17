Onda de Covid atinge a esquerda no ES e mais a direita no Brasil

Senador Fabiano Contarato e o ex-juiz Sergio Moro estão isolados em casa com Covid Crédito: Divulgação

Pelo menos na esfera política, a Ômicron não tem ideologia: ela contamina, de forma “democrática”, políticos, gestores e personalidades de esquerda e de direita. Mas neste momento, por uma coincidência, a esquerda capixaba está sofrendo mais os efeitos da variante da Covid-19 , enquanto o alvo preferido do vírus, no país, parece ser a direita.

No Espírito Santo, estão em quarentena por causa da doença o senador Fabiano Contarato, que vai se filiar ao PT no dia 28, e o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira (PSB). Na Câmara de Vitória, as duas vereadoras de esquerda anunciaram que estão em isolamento por suspeita de terem contraído a doença: Camila Valadão (PSOL) e Karla Coser (PT).

O caso de Givaldo Vieira merece uma atenção especial: na última quinta (13), ele participou da solenidade de lançamento do Cerco Inteligente , sistema integrado de monitoramento e combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública.

Em resposta à coluna, a assessoria de imprensa do governador informa que ele se submeteu a um teste, neste sábado (15), e o resultado do exame para a Covid foi negativo. “Ele segue trabalhando normalmente”, diz nota da assessoria.

Foi um evento pomposo, no Palácio Anchieta, que contou com a participação do governador Renato Casagrande (PSB), a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB), o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, e outras autoridades.

Neste momento, segundo a Fiocruz, o Espírito Santo está com sinal de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) na tendência de longo prazo, com nível forte, inclusive.

E em pronunciamento na tarde desta segunda (17 ), o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, alertou para o crescimento dos casos de Covid no ES e pediu muita disciplina da população para essa nova fase da pandemia.

Em âmbito nacional, entretanto, a nova variante do coronavírus parece que tem uma predileção por personalidades políticas de direita. Com exceção de Fernando Haddad, ex-candidato a presidente pelo PT, que confirmou nas redes sociais que está com Covid, e do deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), figurões conservadores ou bolsonaristas estão de molho esperando passar o período de contaminação.