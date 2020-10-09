Poucas&Boas: Em Vitória, candidatos de esquerda dão “lição de capitalismo”

Dinheiro socialista e comunista bem administrado em Vitória Crédito: Amarildo

Ninguém pode “acusar” os candidatos a prefeito de esquerda de não saber administrar o próprio patrimônio - pelo menos em Vitória . O camarada Namy Chequer, do PCdoB, por exemplo, declarou quase R$ 800 mil em bens.

GILBERTINHO S/A

Gilbertinho, do PSOL, por sua vez, poderia até trabalhar em Wall Street: o companheiro declara possuir R$ 836 mil. Inclusive com investimentos em instituições financeiras capitalistas opressoras.

MARX PERDOA

Até o candidato do proletaríssimo PSTU já tem um patrimônio acumulado respeitável. Rafael Furtado, de 47 anos, declara à Justiça Eleitoral ser dono de bens no valor de R$ 370 mil.

A REGRA É CLARA

Lembrando que os valores podem ser bem maiores, para todos os candidatos, da direita à esquerda. É que a legislação eleitoral não exige que os concorrente declarem os seus bens com valores atualizados. Se não obriga, ninguém é obrigado, pois.

DE CARTÃO OU PÓS-PAGO?

Mas tem candidato que parece que está exagerando na declaração de bens à Justiça Eleitoral. Disputando a reeleição em Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB) declarou possuir até o “direito de uso de telefone celular”, no valor de R$ 900.

PARABÉNS "PRA EU"

E em Iconha, o candidato a prefeito Gedson Paulino (Republicanos) convida a população para dar feliz aniversário a ele mesmo.

NOME DIFÍCIL

Padrinho do candidato a prefeito de Vitória Halpher Luiggi (PL), Magno Malta não consegue pronunciar direito o nome do seu colega de partido. Durante vídeo, ele solta um "Fala, Ralf". Quem sabe até o final da campanha...

NA DÚVIDA, TODOS

Vice na chapa puro-sangue de Amarildo Lovato em Vila Velha, Coronel Foresti (PSL) exibe nas suas redes sociais fotos tanto com Jair Bolsonaro (sem partido) quanto com o governador Renato Casagrande (PSB) – ainda à época da campanha de 2018.

ECOS DA VIOLÊNCIA

Depois que a coluna lembrou que é necessário os candidatos a prefeito se manifestarem sobre a onda de violência em Vitória, João Coser (PT) e Halpher Luiggi (PL) abordaram o tema.

MEU GAROTO!

Na Serra, Sérgio Vidigal (PDT) mostrou um vídeo de mais três minutos exaltando qualidades do seu vice, Thiago Carreiro, que tem 32 anos e é pequeno empresário. O deputado federal diz que traz juventude com o seu parceiro.

TERCEIRO MANDATO

E Audifax Barcelos (Rede), rival de Vidigal, está entrando com tanta vontade na campanha do seu candidato, o vereador Fábio Duarte, que parece que o prefeito é que está concorrendo a um terceiro mandato.

CARIACICA DÁ MÚSICA

Os jingles de Cariacica passeiam pela “alegria” à “emoção”. Euclério Sampaio (DEM) aposta numa música com bastante percussão e dando ênfase no gesto do “vem” - e com coral repetindo o “vem”. Sandro Locutor (PROS) até coloca metais para dizer que “Cariacica tem solução”.

VOLTANDO A VOAR

No ninho tucano, o ex-vice-governador César Colnago, que estava recolhido desde a derrota eleitoral de 2018, tem batido ponto em eventos de candidaturas do PSDB. Ao que tudo indica, de olho numa vaga em 2022.

ORGULHOSO E SOFREDOR

Candidato à reeleição em Santa Teresa, Gilson Amaro (PP) exibe com muito orgulho em sua sala os títulos de cidadão honorário e fotos do passado do Botafogo.

AMARO TOUR

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) desistiu de ser candidato a prefeito da Serra, mas tem rodado o Estado para apoiar aliados. Já esteve em Itapemirim, Guarapari, João Neiva, Linhares e Domingos Martins. Ele faz mistério sobre apoio na Serra e em Cariacica.

É DE GRAÇA

O endereço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ( https://www.justicaeleitoral.jus.br/ ) permite que o eleitor possa navegar sem haver o consumo do plano de dados do celular.

PROPAGANDA EM DEBATE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), por meio da 52ª Zona Eleitoral, em parceria com o Ministério Público do Estado (MPES), vai promover o webinar “Propaganda Eleitoral”. O evento será realizado na próxima sexta-feira (16), às 14h, pelo canal da Escola Judiciária Eleitoral no YouTube

ALÔ, ELEITOR!