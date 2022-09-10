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Leonel Ximenes

Os candidatos que já gastaram mais de R$ 150 mil do próprio bolso no ES

Enquanto isso, candidato de partido de extrema esquerda só arrecadou R$ 600

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

10 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Aridelmo (à esquerda) e Guerino: aposta financeira na própria candidatura
Aridelmo (à esquerda) e Guerino: aposta financeira na própria candidatura Crédito: Redes sociais
Tem gente que investe em imóveis; tem quem prefira deixar seu dinheiro rendendo no mercado financeiro; outros compram carros, joias, ou gastam em viagens, restaurantes ou em outros prazeres da vida.
Mas tem um grupo bem seleto que gasta seu dinheiro em campanha eleitoral. E, se a referência de indicação de retorno forem as pesquisas, parece estar sendo um mau investimento até o momento. É o caso de dois candidatos a governador do Espírito Santo.
Aos números. Guerino Zanon (PSD), empresário bem-sucedido e prefeito da próspera Linhares por cinco mandatos, já colocou a mão no próprio bolso e retirou R$ 170 mil para bancar sua candidatura ao Palácio Anchieta. Esse montante representa 77,25% dos R$ 220 mil arrecadados até agora pela sua campanha, segundo prestação de contas do PSD à Justiça Eleitoral.

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Mesmo com tanto apetite para gastar o seu próprio dinheiro na campanha, Guerino, segundo a última pesquisa Ipec encomendada pela Rede Gazeta, está com apenas 5% das intenções de voto - terceiro lugar empatado empatado com Audifax (Novo).
Outro caso emblemático é o do empresário Aridelmo Teixeira, candidato do Novo para ocupar a cadeira de Renato Casagrande (PSB). Ele já gastou, de recursos próprios, R$ 155 mil, o que representa 88,57% do total arrecadado pela sua campanha - R$ 175 mil.

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Apesar de tanto dinheiro pessoal, o resultado eleitoral parece pífio, por enquanto. Na pesquisa Ipec/Rede Gazeta mais recente ele tem apenas 1% das intenções de voto. Está em sexto lugar na corrida, ao lado do desconhecido Cláudio Paiva (PRTB).
No caso do candidato do Novo, há que se fazer um registro importante: o partido, em âmbito nacional, não aceita recursos do Fundo Eleitoral, essa montanha de dinheiro público que irriga as campanhas eleitorais pelo Brasil afora. São R$ 4,9 bilhões que saíram do bolso do povo brasileiro (sem que o povo autorizasse esse saque).

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Mas é bom lembrar que estamos no Brasil, o país da desigualdade por excelência, fenômeno que também se expressa na campanha eleitoral. Enquanto Aridelmo e Guerino já gastaram mais de R$ 300 mil (no total) do seu próprio dinheiro, o candidato do PSTU ao governo do ES, Capitão Vinicius Sousa, só arrecadou R$ 600 até agora, bancados por três apoiadores.
Sim, isso mesmo que você leu: 600 reais. Não dá para bancar sequer uma campanha de síndico, embora o candidato socialista, com surpreendentes 3% das intenções de voto, esteja mostrando aos seus oponentes ricos que sabe alcançar muito mais com menos. Uma lição. De eficiência capitalista?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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