Mais um fogo amigo da direita contra Meneguelli: "Ele nunca me enganou”

Pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, Sérgio Meneguelli
é alvo de mais uma crítica de um aliado da direita. Desta vez o petardo vem do presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD), que foi às redes sociais atacar o ex-prefeito de Colatina.
“Ele nunca me enganou. As declarações dele a respeito de assuntos sérios como o aborto demonstram que ele não tem nenhuma afinidade ideológica e nem comprometimento em defender o conservadorismo”, afirmou o vereador, que é evangélico
.
Meneguelli tem sido alvo dos potenciais aliados de direita por ter dito recentemente que não é conservador, o que vem motivando insatisfação em políticos e lideranças desse campo ideológico.
“A possível candidatura do ex-prefeito de Colatina
, Sérgio Meneguelli, ao Senado tem sido cercada de muitas confusões. Não sou o primeiro a falar sobre a tentativa dele de emplacar uma candidatura dentro do campo conservador, mas quero ser mais um a jogar terra e, talvez, sepultar essa possibilidade”, reforçou Esmael.
Aliado do prefeito Lorenzo Pazolini, que é do mesmo partido de Meneguelli, Esmael diz que, com as críticas, busca evitar o que chama de “estelionato eleitoral”, referindo-se ao senador Fabiano Contarato
, que hoje é filiado ao PT e pré-candidato da legenda ao governo do Estado.
“Não podemos eleger de novo um Contarato, alguém que nos engane. Não aceitaremos a candidatura de Meneguelli no campo conservador”, afirma o presidente da Câmara de Vitória
. “Conheça bem quem são as pessoas. Não encontramos identificação ideológica com o Meneguelli. Ele não representa os conservadores.”
A coluna tentou contato com Sérgio Meneguelli, mas ainda não conseguiu o retorno. Se o ex-prefeito de Colatina se manifestar, esta matéria será atualizada.