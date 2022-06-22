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Leonel Ximenes

Mais um fogo amigo da direita contra Meneguelli: "Ele nunca me enganou”

Pré-candidatura ao Senado do ex-prefeito de Colatina está sob bombardeio dos chamados conservadores

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 17:41

Públicado em 

22 jun 2022 às 17:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli está no alvo do presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael
Sérgio Meneguelli está no alvo do presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael Crédito: Fotomontagem
Pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, Sérgio Meneguelli é alvo de mais uma crítica de um aliado da direita. Desta vez o petardo vem do presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD), que foi às redes sociais atacar o ex-prefeito de Colatina.
“Ele nunca me enganou. As declarações dele a respeito de assuntos sérios como o aborto demonstram que ele não tem nenhuma afinidade ideológica e nem comprometimento em defender o conservadorismo”, afirmou o vereador, que é evangélico.
Meneguelli tem sido alvo dos potenciais aliados de direita por ter dito recentemente que não é conservador, o que vem motivando insatisfação em políticos e lideranças desse campo ideológico.

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“A possível candidatura do ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, ao Senado tem sido cercada de muitas confusões. Não sou o primeiro a falar sobre a tentativa dele de emplacar uma candidatura dentro do campo conservador, mas quero ser mais um a jogar terra e, talvez, sepultar essa possibilidade”, reforçou Esmael.
Aliado do prefeito Lorenzo Pazolini, que é do mesmo partido de Meneguelli, Esmael diz que, com as críticas, busca evitar o que chama de “estelionato eleitoral”, referindo-se ao senador Fabiano Contarato, que hoje é filiado ao PT e pré-candidato da legenda ao governo do Estado.
“Não podemos eleger de novo um Contarato, alguém que nos engane. Não aceitaremos a candidatura de Meneguelli no campo conservador”, afirma o presidente da Câmara de Vitória. “Conheça bem quem são as pessoas. Não encontramos identificação ideológica com o Meneguelli. Ele não representa os conservadores.”

O OUTRO LADO

A coluna tentou contato com Sérgio Meneguelli, mas ainda não conseguiu o retorno. Se o ex-prefeito de Colatina se manifestar, esta matéria será atualizada.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Fabiano Contarato Senado Federal Câmara de Vitória Sérgio Meneguelli Eleições 2022
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