Meneguelli: “Não acredito que o Republicanos faria esta sacanagem comigo”

Sérgio Meneguelli quer se candidatar ao Senado no ano que vem Crédito: Divulgação

“Não acredito que fariam esta sacanagem comigo”, diz Meneguelli, sem rodeios e rapapés, enquanto aguardava o momento para proferir uma palestra em Rondônia. O ex-prefeito, em conversa com a coluna, afirmou que o próprio Amaro, há um ano, assegurou a ele que tentaria a reeleição à Câmara dos Deputados . “Acreditei nele”, diz o colatinense.

O ex-prefeito diz que não se sente traído pelo Republicanos, que definiu as duas pré-candidaturas ao Senado com o aval do presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira, que esteve no Estado para se reunir com o partido. “Não fui queimado, sou competitivo, sou um democrata, confio no meu taco”, afirmou. “Espero que não haja decepção, confiei na palavra deles [do partido].”

Mas, como seguro morreu de velho, Meneguelli conta que já pediu ao seu partido que, caso não assegure a vaga para ele concorrer ao Senado, que seja avisado com antecedência: “Pedi para abrirem o jogo para eu analisar”.

Se o Republicanos capixaba balança entre duas pré-candidaturas ao Senado, tem gente mais firme escancarando as portas para Meneguelli. Um desses partidos é o Podemos, do presidenciável Sérgio Moro , que convidou o ex-prefeito para concorrer ao Senado pela legenda.

O próprio Meneguelli revela que conversou pessoalmente com a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), nesta segunda-feira. Em São Paulo, eles se encontraram no mesmo avião que os levaria a Rondônia e, depois, no Aeroporto de Porto Velho, conversaram durante 15 minutos sobre as eleições. “A Renata Abreu me convidou para me filiar. O Podemos tem me namorado, aliás, estou sendo namorado por vários partidos.”