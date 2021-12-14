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Leonel Ximenes

Meneguelli: “Não acredito que o Republicanos faria esta sacanagem comigo”

Ex-prefeito de Colatina afirma que o partido prometeu a ele vaga para disputar o Senado; legenda, entretanto, definiu o deputado Amaro Neto como o outro pré-candidato

Públicado em 

14 dez 2021 às 18:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli não se candidatou à reeleição em Colatina
Sérgio Meneguelli quer se candidatar ao Senado no ano que vem Crédito: Divulgação
Sérgio Meneguelli afirmou na tarde desta terça-feira (14) que ainda acredita que o Republicanos vai escolhê-lo como candidato ao Senado em 2022. O ex-prefeito de Colatina diz que confia no acordo que a legenda fez com ele para lançar seu nome nas eleições do ano que vem, embora o partido tenha definido, nesta segunda-feira (13), que o deputado federal Amaro Neto é o outro pré-candidato à vaga.
“Não acredito que fariam esta sacanagem comigo”, diz Meneguelli, sem rodeios e rapapés, enquanto aguardava o momento para proferir uma palestra em Rondônia. O ex-prefeito, em conversa com a coluna, afirmou que o próprio Amaro, há um ano, assegurou a ele que tentaria a reeleição à Câmara dos Deputados. “Acreditei nele”, diz o colatinense.
O ex-prefeito diz que não se sente traído pelo Republicanos, que definiu as duas pré-candidaturas ao Senado com o aval do presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira, que esteve no Estado para se reunir com o partido. “Não fui queimado, sou competitivo, sou um democrata, confio no meu taco”, afirmou. “Espero que não haja decepção, confiei na palavra deles [do partido].”
Mas, como seguro morreu de velho, Meneguelli conta que já pediu ao seu partido que, caso não assegure a vaga para ele concorrer ao Senado, que seja avisado com antecedência: “Pedi para abrirem o jogo para eu analisar”.

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Se o Republicanos capixaba balança entre duas pré-candidaturas ao Senado, tem gente mais firme escancarando as portas para Meneguelli. Um desses partidos é o Podemos, do presidenciável Sérgio Moro, que convidou o ex-prefeito para concorrer ao Senado pela legenda.

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O próprio Meneguelli revela que conversou pessoalmente com a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), nesta segunda-feira. Em São Paulo, eles se encontraram no mesmo avião que os levaria a Rondônia e, depois, no Aeroporto de Porto Velho, conversaram durante 15 minutos sobre as eleições. “A Renata Abreu me convidou para me filiar. O Podemos tem me namorado, aliás, estou sendo namorado por vários partidos.”
Ele disse que o mesmo convite já foi feito anteriormente pelo senador Álvaro Dias (Podemos-PR), mas, por enquanto, Meneguelli vai ficando no Republicanos. “Acredito na palavra do partido”, diz. Por enquanto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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