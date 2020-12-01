Meneguelli e Bolsonaro: quem tem mais a ganhar com encontro em Brasília

Sérgio Meneguelli é ovacionado por eleitores em Santa Maria do Pará, em 2019 Crédito: Divulgação

Às 6h20 desta quarta-feira (02), Sérgio Meneguelli (Republicanos) embarca para Brasília para um encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), marcado para 15h no gabinete presidencial. Será o primeiro prefeito de Colatina a ser recebido por um presidente, a convite do Palácio do Planalto.

Não há dúvidas da projeção que Meneguelli terá com esse encontro. Entretanto, quem mais tem a ganhar com o evento é o próprio Bolsonaro. O chefe do Executivo federal não vive o seu melhor momento de popularidade entre os eleitores. Além disso, manter a base virtual mobilizada é desde sempre uma estratégia do presidente. Meneguelli, por sua vez, é um fenômeno nas redes sociais, ambiente em que é conhecido como "o melhor prefeito do Brasil".

Sérgio tem um apelo popular forte. Ele dialoga bem com o povo. O presidente sabe que isso é bom para a imagem dele", pontua um amigo pessoal do prefeito. "Bolsonaro vislumbrou nesse encontro uma forma de abrir um diálogo e pegar carona nessa popularidade."

Desde o convite, Bolsonaro deixou claro que a visibilidade de Meneguelli, que hoje conta com mais de dois milhões de seguidores no Facebook, chamava atenção.

"Ele disse que tinha visto meus vídeos, notado como eu era querido e popular. Não entendeu por que eu não tentei a reeleição ", contou Meneguelli, que diz ainda não saber o assunto sobre o qual o presidente quer conversar.

"Não acho que seja um encontro para tratar de política. Acho que é um reconhecimento dele, a valorização de um prefeito que é conhecido nas redes sociais."

Bolsonaro é um político produto das redes sociais. Em 2018, superou o pouco tempo de TV e uma campanha com poucos recursos financeiros. Apostou em mídias alternativas, como a internet, e conseguiu promover um engajamento forte de eleitores. Após eleito, continuou fazendo uso maciço das redes sociais, seu principal canal para falar com o público.

Nesse ponto, se assemelha a Meneguelli. O prefeito de Colatina se sente em casa no ambiente digital. Os vídeos do prefeito rompem as fronteiras da cidade e recebem interações de milhares de pessoas no Brasil. No Facebook, o nome de Meneguelli é vinculado às páginas "Sérgio Meneguelli para Presidente do Brasil 2022", "Futuro Governador do Espírito Santo Sérgio Meneguelli- Eu apoio".

Meneguelli rejeita qualquer uma dessas hipóteses: "Não tenho interesse nenhum em me projetar para a política nacional, nem mesmo ser governador. Minha prioridade é ser deputado estadual. Para senador a gente pode até pensar. Se o cavalo passar arriado, a gente monta", brincou.

Na visão de políticos bolsonaristas no Espírito Santo, no pano de fundo desse encontro está o cenário de 2022. A estratégia midiática, que deu certo em 2018, deve ser usada novamente por Bolsonaro. Para isso, precisará cultivar seu público e engajar ainda mais seguidores nas redes. Nisso, Meneguelli pode ser um importante aliado.

Talvez seja muito cedo para falar em 2022, mas isso é bom para os dois. Não é qualquer político que recebe um convite para almoçar com o presidente", destaca um político alinhado a Bolsonaro. "Da mesma forma, estar ao lado de Sérgio Meneguelli traz visibilidade, ele é um prefeito bem avaliado, carrega essa ideia de renovação. É praticamente uma estrela nas redes sociais", completa.

Prestes a terminar seu primeiro mandato como prefeito de Colatina, Meneguelli não é considerado um aliado de Bolsonaro. É crítico ao discurso ideológico e a políticas praticadas pelo próprio presidente, como a polarização que vive o país. Acho uma besteira os extremismos, essa divisão que o Brasil virou, de ódio. Política virou futebol", enfatizou.

Esse conservadorismo foi vislumbrado nas urnas, com uma disputa bem acirrada na Prefeitura de Colatina este ano. Luciano Merlo (PSL), candidato declaradamente bolsonarista, teve 33,01% dos votos válidos e ficou em segundo lugar. A diferença dele para o prefeito eleito Guerino Balestrassi (PSC) foi de 631 votos. Guerino teve 34,08%

MENEGUELLI LEVARÁ DEMANDAS DE COLATINA PARA O ENCONTRO

O prefeito, que ficou famoso pelo seu jeito simples e humilde, dispensará o terno e gravata para encontrar Bolsonaro. "Com todo o respeito ao presidente, mas não vou mudar meu DNA", declarou.

Meneguelli vai de tênis, calça jeans e vestindo a camisa "Eu amo Colatina", sua marca. Este vai ser, inclusive, um dos presentes que levará a Bolsonaro . Para o encontro, também pretende levar algumas demandas da cidade.

"Vou aproveitar para pedir ajuda em alguns projetos para nossa Colatina. Prefiro não falar quais são, mas vai ser pauta da nossa conversa", declarou.