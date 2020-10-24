Bolsonaro é avaliado como bom ou ótimo por 46% dos eleitores de Colatina

Avaliação Jair Bolsonaro é mais positiva do que negativa em Colatina Crédito: Reprodução/Arte Geraldo Neto

A maior parte dos eleitores de Colatina avalia de forma positiva o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) . De acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 46% dos entrevistados na cidade consideram a administração do presidente ótima ou boa. Outros 30% afirmam ser péssima ou ruim. Há ainda 22% que a classificaram como "regular".

Como o(a) sr(a) classifica a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

O resultado ainda reflete a eleição de 2018 nas urnas de Colatina. Naquele ano, Bolsonaro foi a escolha de 72,35% dos eleitores da cidade no segundo turno.

Nas eleições deste ano, o professor Luciano Merlo (Patriota) é o candidato que se destaca entre os bolsonaristas. Ele faz questão de associar a imagem do presidente à candidatura e afirma ser o único representante do governo Bolsonaro no pleito em Colatina. Merlo disputou a prefeitura da cidade em 2016, pelo Solidariedade, mas ficou na terceira colocação.

Além disso, é declaradamente de direita e próximo ao ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), que disputou o governo do Estado em 2018. Luciano também conta com o apoio dos deputados estaduais Danilo Bahiense (sem partido), Torino Marques (PSL), Rafael Favatto (Patriota) e Capitão Assumção (Patriota).

O candidato aparece na pesquisa com 14% das intenções de voto estimuladas, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos concorrentes à prefeitura. Considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, está tecnicamente empatado com a terceira colocada, Maricélis (Cidadania), que tem 11%. A rejeição a Merlo na cidade é de 12%.

O perfil do eleitor que tem o professor como opção de voto em Colatina é diferente ao do que avalia Bolsonaro de forma mais positiva: ele é preferido por jovens, com ensino superior e maior renda. Luciano Merlo é o segundo candidato mais citado pelos entrevistados de classe mais elevada no recorte pesquisado: 17% dos que possuem renda superior a 2 salários mínimos.

Além disso, ele também possui boa aprovação entre os que têm alta escolaridade, sendo lembrado por 19% dos eleitores que cursaram uma faculdade. O bolsonarista alcançou 23% das menções entre os jovens de 16 a 24 anos.

PERFIL DE QUEM APROVA O GOVERNO BOLSONARO

O índice de aprovação do governo federal é mais expressivo no grupo de eleitores entre 35 a 44 anos de idade (50%) e 45 a 54 anos (52%). Já entre os mais jovens, que possuem de 16 a 24 anos, só 32% avaliaram a gestão de Bolsonaro como boa ou ótima.

O presidente também se destaca tanto entre eleitores mais abastados quanto entre os de renda menor. Tanto aqueles entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos, como aqueles que recebem até 1 salário mínimo, o índice é de 49% que consideram a atual administração boa ou ótima. Mas a desaprovação entre aqueles que ganham só um salário mínimo é maior: 29% avaliam a gestão como ruim ou péssima.

Quando o recorte é feito por escolaridade, Bolsonaro é classificado como bom ou ótimo por 44% daqueles que possuem ensino fundamental. Mas é entre os entrevistados que estudaram até o ensino médio que ele alcança a melhor avaliação neste grupo: 52%.

MAIORIA DOS ELEITORES QUE APROVA MENEGUELLI AVALIA BEM BOLSONARO

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), não se posiciona explicitamente em apoio a Bolsonaro nem tampouco como opositor, é entre os eleitores que apoiam o chefe do Executivo municipal que Bolsonaro se sai melhor na avaliação.

Dos entrevistados que classificam a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 50% avaliam a administração de Bolsonaro da mesma forma. Apenas 13% das pessoas que estão satisfeitas com Meneguelli, 26% afirmaram que o presidente é ruim ou péssimo.

Quando se considera o grupo de entrevistados que avalia o prefeito como um ruim ou péssimo gestor, 34% deles reproduzem a mesma avaliação para Bolsonaro. Outros 59% que estão descontentes com a administração do prefeito veem de outra forma a gestão do presidente, como boa ou ótima.