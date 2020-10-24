Bolsonaro é avaliado como bom ou ótimo por 46% dos eleitores de Colatina

A maior parte dos eleitores de Colatina
avalia de forma positiva o governo de Jair Bolsonaro
(sem partido).
De acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 46% dos entrevistados na cidade consideram a administração do presidente ótima ou boa. Outros 30% afirmam ser péssima ou ruim. Há ainda 22% que a classificaram como "regular".
Na pesquisa, os eleitores tinham que optar pela avaliação da administração como "ótima" ou "boa", que são somadas, "regular", ou ainda "ruim" ou "péssima". Assim como em outros municípios do interior, como Cachoeiro de Itapemirim, onde 47% dos entrevistados disseram aprovar a administração do presidente
, a avaliação positiva preponderou. Isso não ocorreu em Vitória, onde a maior parte, 44%, reprova o governo Bolsonaro.
O resultado ainda reflete a eleição de 2018 nas urnas de Colatina. Naquele ano, Bolsonaro foi a escolha de 72,35% dos eleitores da cidade no segundo turno.
Nas eleições deste ano, o professor Luciano Merlo (Patriota)
é o candidato que se destaca entre os bolsonaristas. Ele faz questão de associar a imagem do presidente à candidatura e afirma ser o único representante do governo Bolsonaro no pleito em Colatina. Merlo disputou a prefeitura da cidade em 2016, pelo Solidariedade, mas ficou na terceira colocação.
Além disso, é declaradamente de direita e próximo ao ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido), que disputou o governo do Estado em 2018. Luciano também conta com o apoio dos deputados estaduais Danilo Bahiense (sem partido), Torino Marques (PSL), Rafael Favatto (Patriota) e Capitão Assumção (Patriota).
O candidato aparece na pesquisa com 14% das intenções de voto estimuladas, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos concorrentes à prefeitura. Considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, está tecnicamente empatado com a terceira colocada, Maricélis (Cidadania), que tem 11%. A rejeição a Merlo na cidade é de 12%.
O perfil do eleitor que tem o professor como opção de voto em Colatina é diferente ao do que avalia Bolsonaro de forma mais positiva: ele é preferido por jovens, com ensino superior e maior renda. Luciano Merlo é o segundo candidato mais citado pelos entrevistados de classe mais elevada no recorte pesquisado: 17% dos que possuem renda superior a 2 salários mínimos.
Além disso, ele também possui boa aprovação entre os que têm alta escolaridade, sendo lembrado por 19% dos eleitores que cursaram uma faculdade. O bolsonarista alcançou 23% das menções entre os jovens de 16 a 24 anos.
O índice de aprovação do governo federal é mais expressivo no grupo de eleitores entre 35 a 44 anos de idade (50%) e 45 a 54 anos (52%). Já entre os mais jovens, que possuem de 16 a 24 anos, só 32% avaliaram a gestão de Bolsonaro como boa ou ótima.
O presidente também se destaca tanto entre eleitores mais abastados quanto entre os de renda menor. Tanto aqueles entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos, como aqueles que recebem até 1 salário mínimo, o índice é de 49% que consideram a atual administração boa ou ótima. Mas a desaprovação entre aqueles que ganham só um salário mínimo é maior: 29% avaliam a gestão como ruim ou péssima.
Quando o recorte é feito por escolaridade, Bolsonaro é classificado como bom ou ótimo por 44% daqueles que possuem ensino fundamental. Mas é entre os entrevistados que estudaram até o ensino médio que ele alcança a melhor avaliação neste grupo: 52%.
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli
(Republicanos), não se posiciona explicitamente em apoio a Bolsonaro nem tampouco como opositor, é entre os eleitores que apoiam o chefe do Executivo municipal que Bolsonaro se sai melhor na avaliação.
Dos entrevistados que classificam a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 50% avaliam a administração de Bolsonaro da mesma forma. Apenas 13% das pessoas que estão satisfeitas com Meneguelli, 26% afirmaram que o presidente é ruim ou péssimo.
Quando se considera o grupo de entrevistados que avalia o prefeito como um ruim ou péssimo gestor, 34% deles reproduzem a mesma avaliação para Bolsonaro. Outros 59% que estão descontentes com a administração do prefeito veem de outra forma a gestão do presidente, como boa ou ótima.