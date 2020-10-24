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Eleições 2020

Para 43% dos eleitores de Colatina, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Entre os eleitores ouvidos na pesquisa Ibope, feita a pedido da Rede Gazeta, outros 37% consideram a gestão regular e 12% ruim ou péssima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 06:02

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 06:02

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Colatina - Renato Casagrande
Apenas 12% dos eleitores de Colatina consideram o governo estadual, capitaneado por Casagrande, como ruim ou péssimo Crédito: Rodrigo Araujo/Secom-ES/Arte Geraldo Neto
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), está bem avaliado em Colatina. Para 43% dos eleitores ouvidos em pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta, a gestão do socialista é boa ou ótima.
Outros 37% consideram a administração como regular e 12% a avaliam como ruim ou péssima. 
A avaliação da administração estadual e federal faz parte da pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta, que apontou o ex-prefeito da cidade, Guerino Balestrassi (PSC) com 36% das intenções de voto estimuladas.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do Governador Renato Casagrande até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

A simpatia do município pelo socialista já podia ser vista no resultado das eleições de 2018. Casagrande foi eleito com folga no município. Venceu com 54,35%, 33.384 votos, enquanto Carlos Manato (ex-PSL, agora sem partido) teve 31,38%, 19.272 votos.
Fortes lideranças políticas locais, como o deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) e o secretário estadual da Agricultura, Paulo Foletto (PSB), são alinhados ao governador. O atual prefeito do município, Sérgio Meneguelli (Republicanos), não é tão próximo ao chefe do Executivo estadual, mas também não faz oposição. O PSB e o Republicanos caminham juntos em pelo menos 17 municípios neste pleito. Em Vitória que o clima é outro, com Lorenzo Pazolini (Republicanos) disputando a prefeitura contra casagrandistas.

RECORTES

Casagrande é mais bem avaliado entre os mais velhos e com menor escolaridade: 57% dos que têm mais de 55 anos e 54% dos que estudaram apenas até o ensino fundamental consideraram a avaliação boa ou ótima.
Já entre os que têm ensino superior, 50% consideram a gestão como regular, enquanto 28% avaliam como boa ou ótima e 19% como ruim ou péssima.

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No recorte de renda familiar, o governador é mais bem avaliado entre os que ganham entre um e dois salários mínimos. 46% desse segmento consideram a gestão boa ou ótima, enquanto entre os que ganham mais de dois salários, o percentual é de 41%.
Em relação à administração de Meneguelli, 44% dos que consideram a gestão do prefeito como boa ou ótima avaliam a administração de Casagrande da mesma forma.
O perfil do eleitorado que aprova Casagrande é semelhante ao da maior parte dos que têm intenção de votar em Balestrassi, mesmo ele não sendo o candidato apoiado pelo governador.
Por articulação do deputado federal Josias da Vitória e de Paulo Foletto, o PSB está com a professora Maricélis (Cidadania) na disputa. Ela tem 11% das intenções de voto, conforme aponta a pesquisa.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 21 e 22 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-07344/2020.

Especificações técnicas

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