Para 43% dos eleitores de Colatina, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Apenas 12% dos eleitores de Colatina consideram o governo estadual, capitaneado por Casagrande, como ruim ou péssimo Crédito: Rodrigo Araujo/Secom-ES/Arte Geraldo Neto

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), está bem avaliado em Colatina . Para 43% dos eleitores ouvidos em pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta, a gestão do socialista é boa ou ótima.

Outros 37% consideram a administração como regular e 12% a avaliam como ruim ou péssima.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do Governador Renato Casagrande até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

A simpatia do município pelo socialista já podia ser vista no resultado das eleições de 2018. Casagrande foi eleito com folga no município. Venceu com 54,35%, 33.384 votos, enquanto Carlos Manato (ex-PSL, agora sem partido) teve 31,38%, 19.272 votos.

RECORTES

Casagrande é mais bem avaliado entre os mais velhos e com menor escolaridade: 57% dos que têm mais de 55 anos e 54% dos que estudaram apenas até o ensino fundamental consideraram a avaliação boa ou ótima.

Já entre os que têm ensino superior, 50% consideram a gestão como regular, enquanto 28% avaliam como boa ou ótima e 19% como ruim ou péssima.

No recorte de renda familiar, o governador é mais bem avaliado entre os que ganham entre um e dois salários mínimos. 46% desse segmento consideram a gestão boa ou ótima, enquanto entre os que ganham mais de dois salários, o percentual é de 41%.

Em relação à administração de Meneguelli, 44% dos que consideram a gestão do prefeito como boa ou ótima avaliam a administração de Casagrande da mesma forma.

O perfil do eleitorado que aprova Casagrande é semelhante ao da maior parte dos que têm intenção de votar em Balestrassi, mesmo ele não sendo o candidato apoiado pelo governador.

Por articulação do deputado federal Josias da Vitória e de Paulo Foletto, o PSB está com a professora Maricélis (Cidadania) na disputa. Ela tem 11% das intenções de voto, conforme aponta a pesquisa.