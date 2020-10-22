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Pesquisa Ibope

Bolsonaro é avaliado como bom ou ótimo por 47% dos eleitores de Cachoeiro

Os entrevistados da cidade no Sul do ES que consideram a gestão do presidente regular correspondem a 26%. Há ainda 25% que a veem como ruim ou péssima

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 10:56
Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cachoeiro - Aprovação - Jair Bolsonaro
Quase metade dos eleitores de Cachoeiro avalia o governo Bolsonaro de forma positiva Crédito: Arte Geraldo Neto
Em uma das cidades mais bolsonaristas do Espírito Santo, onde Jair Bolsonaro (sem partido) obteve 75% dos votos no segundo turno em 2018, quase metade dos eleitores avalia o governo do presidente de forma positiva. De acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 47% dos entrevistados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, classificam a gestão atual como boa ou ótima. Os eleitores que consideram a administração regular são 26%. Os que a definem como ruim ou péssima, 25%.
A avaliação dos governos estadual e federal fez parte da pesquisa, encomendada pela Rede Gazeta, que mostrou as intenções de voto para prefeito de Cachoeiro nas eleições de 2020, divulgada nesta quarta-feira (21). 
No levantamento, os entrevistados tinham que optar pela avaliação do governo como "ótimo" ou "bom", que são somadas, "regular", ou ainda "ruim" ou "péssimo". A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

Cachoeiro é um dos maiores redutos eleitorais de Bolsonaro no Estado. Nas cidades onde a pesquisa Ibope foi realizada, o município foi o que registrou o maior percentual de eleitores que aprovam o governo federal. Na Grande Vitória, a maior aprovação foi registrada em Cariacica, com 43% dos entrevistados classificando a gestão como boa ou ótima. 
No município do Sul do Estado, ao menos dois candidatos se apresentam como aliados do governo federal: Jonas Nogueira (PL) e Diego Libardi (DEM). A aprovação do presidente, contudo, não parece refletir no pleito municipal. Os dois bolsonaristas possuem 8% e 6%, respectivamente, das intenções de voto na cidade. Eles ocupam o segundo e o terceiro lugares na corrida eleitoral, mas estão bem distantes de Victor Coelho (PSB), atual prefeito, que lidera com 51%.
Nogueira é o vice-prefeito da cidade, mas depois de ter rompido com o chefe do Executivo, mudou de lado e se tornou um opositor ferrenho da gestão municipal. Após o rompimento, ele saiu do PP e se filiou ao PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu.
Para disputar as eleições deste ano, ele teve a legenda garantida pelo PL, do ex-senador Magno Malta. Além do ex-parlamentar, Jonas Nogueira conta com o apoio do ex-deputado Carlos Manato, que já presidiu o PSL no Estado. 
Durante a pandemia de Covid-19, o vice-prefeito foi um dos defensores do uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada cientificamente, mas se transformou em uma bandeira política para Bolsonaro e seus seguidores. Nogueira chegou, inclusive, a se envolver em uma polêmica com um médico da cidade ao dizer que os pacientes deveriam recorrer à Justiça caso os profissionais de saúde se recusassem a prescrever a droga. 

BOLSONARO É MELHOR AVALIADO ENTRE OS MAIS RICOS

É entre os eleitores mais abastados que Bolsonaro possui o melhor desempenho na avaliação em Cachoeiro. Dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos, 55% classificam a gestão do presidente como boa ou ótima. A mesma opinião é compartilhada por 45% daqueles que declaram receber menos de um salário mínimo. 
A avaliação positiva também se destaca entre eleitores que cursaram o ensino médio, com 49%. Já no grupo dos que possuem ensino superior, o presidente registra seu pior desempenho, com 44% de entrevistados que realizaram uma avaliação positiva. 
Quando o quesito é a faixa etária, Bolsonaro sai melhor entre os eleitores entre 25 a 34 anos e entre 45 a 54 anos. Em cada uma dessas faixas etárias, 51% dos entrevistados responderam, durante a pesquisa, que consideram a administração do presidente boa ou ótima. O presidente se saiu pior entre os jovens: 38% entre 16 e 24 anos avaliaram a gestão da mesma forma. 
No recorte de gênero, mais homens do que mulheres classificam a administração como boa ou ótima: 53% deles veem o governo dessa forma. Já entre elas, esse número cai para 43%.

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VICTOR COELHO X BOLSONARO

O atual prefeito é apoiado pelo governador Renato Casagrande (PSB), logo, não está entre os candidatos alinhados a Jair Bolsonaro. Victor Coelho, contudo, tomou decisões durante a pandemia que o colocaram mais próximo do chefe do governo federal do que do estadual. Ele foi um dos prefeitos a utilizar a hidroxicloroquina no protocolo municipal de saúde. O medicamento, frise-se, mais uma vez, não tem eficácia comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19 e não é recomendado pela Secretaria Estadual de Saúde. 
A gestão do prefeito aparece bem avaliada entre os eleitores de Cachoeiro: 48% dizem que ela é boa ou ótima. No caso de Bolsonaro, ele é visto de forma positiva tanto entre os satisfeitos quanto entre os insatisfeitos com a administração de Victor Coelho. Dos que avaliam o prefeito como um bom ou ótimo gestor, 49% classificam Bolsonaro da mesma forma.
Já entre aqueles que consideram o chefe do Executivo municipal como ruim ou péssimo, 54% acham o contrário sobre Bolsonaro e classifica a gestão do presidente como boa ou ótima. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 19 e 20 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00940/2020.

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