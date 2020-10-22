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Pesquisa Ibope

Gestão de Victor Coelho é aprovada por 48% dos eleitores de Cachoeiro

Outros 33% dos entrevistados consideram a administração 'regular' e apenas 17% avaliam como ruim ou péssima. Prefeito tenta reeleição este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 05:30

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 05:30

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cachoeiro - Aprovação - Victor Coelho
Prefeito Victor Coelho (PSB) registrou índices de aprovação acima dos de rejeição Crédito: Arte Geraldo Neto
Gestão de Victor Coelho é aprovada por 48% dos eleitores de Cachoeiro
Candidato à reeleição, o atual prefeito de Cachoeiro de ItapemirimVictor Coelho (PSB), apresentou bons resultados na avaliação da sua gestão à frente do Palácio Bernardino Monteiro, o que pode ser um importante fator para ajudá-lo a se manter no comando do Executivo. A administração de Coelho é avaliada como ótima ou boa por 48% dos eleitores, de acordo com pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (21).
Outros 33% consideram "regular" a gestão do prefeito e 17% a avaliam como ruim ou péssima. Além disso, 1% dos entrevistados não soube avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Quando questionados sobre a forma que Victor Coelho vem administrando o município, 63% dos entrevistados pelo Ibope disseram que aprovam, enquanto 30% responderam que desaprovam e 7% não sabem avaliar, ou não responderam. 
Coelho está em seu primeiro cargo eletivo. Ele entrou na política seguindo o legado do irmão, Glauber Coelho, que foi vereador da cidade e deputado estadual e morreu em 2014. Em 2016, o socialista disputou as eleições pela primeira vez e foi eleito com 58,93% dos votos válidos, o que correspondeu a 59.377 eleitores.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO VICTOR COELHO?

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O atual chefe do Executivo de Cachoeiro de Itapemirim aparece liderando as intenções de voto na cidade, com 51%, em ampla vantagem em relação aos demais candidatos. Depois dele, o atual vice-prefeito Jonas Nogueira (PL), com quem Coelho é rompido, tem 8%, e o candidato Diego Libardi (DEM), tem 6%. O líder na pesquisa é também o mais rejeitado: 20% responderam que não votariam em Victor Coelho de jeito nenhum, porém, o percentual de rejeição fica bem abaixo do de intenções de voto.

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO VICTOR COELHO VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM?

A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

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A avaliação positiva da gestão de Coelho é semelhante entre os eleitores de diferentes faixas de renda familiar. Enquanto 48% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo classificam a administração como boa ou ótima, 45% daqueles que ganham acima de 2 salários mínimos têm a mesma opinião. Já entre aqueles que recebem de 1 a 2 salários, o percentual chega a 56%. 
No entanto, ao avaliar a desaprovação, o maior percentual é registrado entre aqueles da menor faixa de renda, já que 21% dos eleitores que recebem até 1 salário mínimo consideraram a gestão ruim ou péssima. Entre as outras faixas de renda, os percentuais foram de 14% e de 17%. 

ESCOLARIDADE

O percentual de aprovação do governo de Victor Coelho registra seus maiores índices no menor grau de escolaridade dos eleitores. Entre aqueles que possuem somente o ensino fundamental,  56% acham que a gestão do prefeito é boa ou ótima.
Esse número cai para 43% entre os que possuem ensino médio e volta a subir para 46% dos que têm ensino superior. Nestes últimos, que cursaram uma faculdade, 24% consideram a administração atual como péssima ou ruim.
A avaliação positiva da gestão do prefeito também sobe conforme a idade dos eleitores. Ela parte de 38% entre os entrevistados que possuem de 16 a 24 anos e afirmaram que a administração é ótima ou boa, alcançando 39% entre o grupo de 25 a 34 anos, 49% entre aqueles que possuem de 35 a 44 anos, e os que têm 45 a 54 anos, e chega a 64% entre eleitores acima dos 55 anos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope em Cachoeiro de Itapemirim foi realizada entre os dias 19 e 20 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?00940/2020.

Especificações técnicas

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