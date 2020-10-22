Prefeito Victor Coelho (PSB) registrou índices de aprovação acima dos de rejeição Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Gestão de Victor Coelho é aprovada por 48% dos eleitores de Cachoeiro

Outros 33% consideram "regular" a gestão do prefeito e 17% a avaliam como ruim ou péssima. Além disso, 1% dos entrevistados não soube avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quando questionados sobre a forma que Victor Coelho vem administrando o município, 63% dos entrevistados pelo Ibope disseram que aprovam, enquanto 30% responderam que desaprovam e 7% não sabem avaliar, ou não responderam.

Coelho está em seu primeiro cargo eletivo. Ele entrou na política seguindo o legado do irmão, Glauber Coelho, que foi vereador da cidade e deputado estadual e morreu em 2014. Em 2016, o socialista disputou as eleições pela primeira vez e foi eleito com 58,93% dos votos válidos, o que correspondeu a 59.377 eleitores.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO VICTOR COELHO?

O atual chefe do Executivo de Cachoeiro de Itapemirim aparece liderando as intenções de voto na cidade, com 51%, em ampla vantagem em relação aos demais candidatos. Depois dele, o atual vice-prefeito Jonas Nogueira (PL), com quem Coelho é rompido, tem 8%, e o candidato Diego Libardi (DEM), tem 6%. O líder na pesquisa é também o mais rejeitado: 20% responderam que não votariam em Victor Coelho de jeito nenhum, porém, o percentual de rejeição fica bem abaixo do de intenções de voto.

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO VICTOR COELHO VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM?

A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos. A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

A avaliação positiva da gestão de Coelho é semelhante entre os eleitores de diferentes faixas de renda familiar. Enquanto 48% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo classificam a administração como boa ou ótima, 45% daqueles que ganham acima de 2 salários mínimos têm a mesma opinião. Já entre aqueles que recebem de 1 a 2 salários, o percentual chega a 56%.

No entanto, ao avaliar a desaprovação, o maior percentual é registrado entre aqueles da menor faixa de renda, já que 21% dos eleitores que recebem até 1 salário mínimo consideraram a gestão ruim ou péssima. Entre as outras faixas de renda, os percentuais foram de 14% e de 17%.

ESCOLARIDADE

O percentual de aprovação do governo de Victor Coelho registra seus maiores índices no menor grau de escolaridade dos eleitores. Entre aqueles que possuem somente o ensino fundamental, 56% acham que a gestão do prefeito é boa ou ótima.

Esse número cai para 43% entre os que possuem ensino médio e volta a subir para 46% dos que têm ensino superior. Nestes últimos, que cursaram uma faculdade, 24% consideram a administração atual como péssima ou ruim.

A avaliação positiva da gestão do prefeito também sobe conforme a idade dos eleitores. Ela parte de 38% entre os entrevistados que possuem de 16 a 24 anos e afirmaram que a administração é ótima ou boa, alcançando 39% entre o grupo de 25 a 34 anos, 49% entre aqueles que possuem de 35 a 44 anos, e os que têm 45 a 54 anos, e chega a 64% entre eleitores acima dos 55 anos.