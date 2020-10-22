Em Cachoeiro, um prefeito “socialista” bomba entre bolsonaristas

Victor Coelho com a mão na taça da reeleição Crédito: Amarildo

Em 2018, se Cachoeiro de Itapemirim representasse o Brasil inteiro, Jair Bolsonaro teria sido eleito no 1º turno, com 67% dos votos válidos. De cada três votos computados, dois foram para ele. No 2º turno, o massacre foi maior: o capitão reformado derrotou Haddad na cidade com 75% dos votos válidos. Para cada voto do petista, Bolsonaro teve três. Embora cachoeirenses tenham elegido Carlos Casteglione (PT) por dois mandatos não faz muito tempo (em 2008 e 2012), até petistas de Cachoeiro admitem: a cidade é muito conservadora e sua população, hoje, majoritariamente bolsonarista.

Nessa conjuntura, seria de esperar que um prefeito filiado ao PSB, partido de centro-esquerda, apoiado por Renato Casagrande , por sua vez maior líder “socialista” no Estado… enfim, seria de esperar que esse prefeito fosse trucidado nas urnas agora pelos eleitores cachoeirenses. Esse prefeito “esquerdista”, “comunista” etc. não teria a menor chance de alcançar a reeleição em um reduto conservador e bolsonarista como esse, certo?

Errado. Completamente errado.

Para não me arriscar totalmente aqui e carimbar que o atual prefeito já está reeleito, direi “apenas” que só um cataclisma eleitoral sem precedentes pode tirar de Coelho esse segundo triunfo em sequência. Repita-se: em um reduto considerado extremamente conservador e identificado com o radical de direita que exerce a Presidência da República.

Em tese, portanto, estamos falando de um eleitorado que deveria ser altamente refratário a qualquer candidato considerado de esquerda e mais ainda a um candidato filiado a um partido que tem “socialista” até na sigla.

A MENOS QUE...

A menos que esteja errada essa tese que tenta a todo custo transpor para disputas locais a polarização e a radicalização político-ideológica que apoderaram-se da política nacional nos últimos anos e que foram tão determinantes na eleição presidencial de 2018. Parece-me o caso: essa tese, leitoras e leitores, está terrivelmente furada.

Com o abissal favoritismo de Coelho nessa disputa municipal e suas altíssimas probabilidades de novo sucesso nas urnas em meio a um colégio de eleitores bolsonaristas, o prefeito ajuda a subverter respostas fáceis e prontas, além de provar que disputas locais são bem menos influenciadas por questões ideológicas do que alguns querem fazer crer.

Esse case de Cachoeiro – na verdade, um de tantos Brasil afora – só reforça o quanto está equivocada a “compreensão binária” a respeito da atividade política: aquela que vê tudo sem nuances (A ou B, preto ou banco etc.), como se tudo se reduzisse a uma disputa maniqueísta entre uma “direita” e uma “esquerda” pretensamente unificadas.

Como já defendemos aqui em mais de uma ocasião, há muitas e muitas “direitas”, como também há “esquerdas” e “esquerdas”, além de várias camadas e divergências dentro de cada campo.

Subsumir a política a uma disputa do “bem” contra o “mal”, com papéis variando conforme o ponto de vista de cada um (todo o bem encarnado por mim e meus aliados; todo o mal concentrado em meus adversários/inimigos a serem “sepultados”)... Eis aí uma prova de má-fé, ingenuidade ou miopia.

Um debate intelectualmente honesto que toque em questões concretas, em problemas reais dos moradores, bem como em soluções realistas para saná-los: eis o que deve predominar em uma eleição para o cargo de prefeito.

PREFEITO SUPER BEM AVALIADO

O que explica então essa boa performance de Coelho nas intenções de voto, se a ideologia está passando longe? Simples. A resposta está no dado mais óbvio e ao mesmo tempo mais importante quando se trata de um prefeito que busca a reeleição: qual é a avaliação que os moradores da cidade fazem acerca do trabalho do próprio prefeito?

Com indicadores tão positivos, qualquer questão de fundo ideológico se torna menor, para não dizer irrelevante. O que pesa de verdade é a qualidade e a eficiência do trabalho.

CRUZAMENTO DE DADOS

Alguns dados eloquentes fornecidos pela pesquisa do Ibope em Cachoeiro mostram o quanto, na cidade, a preferência dos eleitores por Victor Coelho não tem absolutamente nada a ver com questões político-ideológicas estaduais e nacionais.

Em primeiro lugar, a maior parte dos entrevistados (41%) considera apenas “regular” o governo de Renato Casagrande, aliado de Victor Coelho. Para 36%, ele é bom ou ótimo

Em segundo lugar, o presidente Bolsonaro – como era até certo ponto previsível em tal reduto – tem predomínio de avaliações positivas: para 47%, sua administração é boa ou ótima

Em terceiro lugar, candidatos bem identificados com o discurso bolsonarista não estão bem na pesquisa: Jonas Nogueira tem 8% na intenção estimulada, enquanto o subtenente Paulo Sérgio Alemães (PTB) não passa de 1%.