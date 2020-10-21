Para se recuperar em Cariacica, candidato muda nome de urna

Mal posicionado na pesquisa Ibope/Rede Gazeta publicada no último sábado (17), o candidato a prefeito de Cariacica pelo PSB, Saulo Andreon, decidiu mudar o seu nome de urna. Até então apresentado no site do TSE como Professor Saulo, ele passará a ser identificado pelo nome e pelo sobrenome mesmo: Saulo Andreon.
A alteração já foi autorizada pela Justiça Eleitoral, a partir de pedido realizado pela coligação Compromisso com Cariacica, que reúne o PSB, o PDT e o PV.
A mudança tem ligação com o desempenho ruim de Saulo na pesquisa Ibope/Rede Gazeta. No levantamento, o candidato ficou com 2% de intenção de voto na estimulada e não recebeu nenhuma menção na espontânea, em um universo de 406 entrevistados.
Saulo e a direção do PSB não refutam os números da pesquisa, mas entendem que o candidato foi prejudicado porque, na cédula apresentada aos entrevistados, seu nome constou como Professor Saulo (conforme constava oficialmente no site do TSE), mas, em todo o seu material de campanha, ele é chamado de Saulo Andreon.
"Com isso, solicitamos também que as novas pesquisas saiam a campo com o nome Saulo Andreon. Aceitamos os números da última pesquisa, mas entendemos que o resultado de Saulo Andreon foi prejudicado, pois toda campanha está sendo trabalhada com Saulo Andreon", diz o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.
"Neste novo momento, acreditamos que os números vão mudar a nosso favor. Seguimos firmes no propósito de eleger Saulo Andreon prefeito de Cariacica. O que vemos nas ruas nos mostra que estamos no caminho certo e vamos seguir em frente”, acrescenta Gavini, mantendo o otimismo.
O dirigente avalia que o uso do termo “professor” na urna pode ter causado estranheza para o eleitor.
Vale sempre ressaltar que o nome de urna anterior, “Professor Saulo”, foi escolhido pela própria coligação e assim comunicado à Justiça Eleitoral quando o PSB solicitou o registro da candidatura.
CONCLUSÃO
Aparentemente, alguém no PSB achou que apresentar Saulo como “Professor” na urna seria uma boa ideia, mas, diante dos números do Ibope, o partido mudou de ideia. Além disso, houve certo descompasso aí, por parte da própria articulação da campanha, entre o nome utilizado no material publicitário e o nome de urna do candidato (repita-se: escolhido pelo próprio partido).
PAN: PARTIDO AMARO NETO
Falando em Cariacica, o deputado federal Amaro Neto está cumprido mesmo o seu anúncio de que poderia fazer movimentos eleitorais descolados do seu próprio partido, o Republicanos. Em Guarapari, a sigla tem candidata própria à prefeitura, a vereadora Fernanda Mazzelli, mas Amaro está apoiando o prefeito Edson Magalhães (PSDB). Em Cariacica, o Republicanos está com Euclério Sampaio (DEM), mas Amaro declarou apoio a Sandro Locutor (PROS) – no momento, recuperando-se da Covid-19.
CAMPEÃO DO SOFRIMENTO
Já o presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), candidato à reeleição, está distribuindo um vídeo de campanha que se destaca no quesito “sofrimento”. Pense em uma possível desdita na vida de um ser humano e ela estará no depoimento: de pobreza a violência doméstica, de longas caminhadas com os pés doloridos a goteiras no teto de casa. Se Lucas se reelegerá, não sabemos. Mas já é sério candidato a levar o troféu de história mais sofrida da campanha.
A MÃE JÁ GANHOU
No mesmo vídeo, o presidente da Câmara apresenta a sua mãe, que também dá um emocionado depoimento e praticamente rouba a cena, no estilo “Arquivo Confidencial”. A simpática senhorinha conta até que fazia escalda-pés para aliviar as dores do filho, todas as noites, quando ele, sem dinheiro para o transporte, chegava em casa após vencer um longo percurso a pé. Se a candidata fosse ela, já estaria eleita!