Para se recuperar em Cariacica, candidato muda nome de urna

Saulo Andreon (PSB) e sua vice, Vaninha (PDT) Crédito: Wagner Erlacher

Saulo Andreon, decidiu mudar o seu nome de urna. Até então apresentado no site do TSE como Professor Saulo, ele passará a ser identificado pelo nome e pelo sobrenome mesmo: Saulo Andreon. Mal posicionado na pesquisa Ibope/Rede Gazeta publicada no último sábado (17) , o candidato a prefeito de Cariacica pelo PSB , decidiu mudar o seu nome de urna. Até então apresentado no site do TSE como Professor Saulo, ele passará a ser identificado pelo nome e pelo sobrenome mesmo: Saulo Andreon.

A alteração já foi autorizada pela Justiça Eleitoral, a partir de pedido realizado pela coligação Compromisso com Cariacica, que reúne o PSB, o PDT e o PV.

A mudança tem ligação com o desempenho ruim de Saulo na pesquisa Ibope/Rede Gazeta. No levantamento, o candidato ficou com 2% de intenção de voto na estimulada e não recebeu nenhuma menção na espontânea, em um universo de 406 entrevistados.

Saulo e a direção do PSB não refutam os números da pesquisa, mas entendem que o candidato foi prejudicado porque, na cédula apresentada aos entrevistados, seu nome constou como Professor Saulo (conforme constava oficialmente no site do TSE), mas, em todo o seu material de campanha, ele é chamado de Saulo Andreon.

"Com isso, solicitamos também que as novas pesquisas saiam a campo com o nome Saulo Andreon. Aceitamos os números da última pesquisa, mas entendemos que o resultado de Saulo Andreon foi prejudicado, pois toda campanha está sendo trabalhada com Saulo Andreon", diz o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.

"Neste novo momento, acreditamos que os números vão mudar a nosso favor. Seguimos firmes no propósito de eleger Saulo Andreon prefeito de Cariacica. O que vemos nas ruas nos mostra que estamos no caminho certo e vamos seguir em frente”, acrescenta Gavini, mantendo o otimismo.

O dirigente avalia que o uso do termo “professor” na urna pode ter causado estranheza para o eleitor.

Vale sempre ressaltar que o nome de urna anterior, “Professor Saulo”, foi escolhido pela própria coligação e assim comunicado à Justiça Eleitoral quando o PSB solicitou o registro da candidatura.

CONCLUSÃO

Aparentemente, alguém no PSB achou que apresentar Saulo como “Professor” na urna seria uma boa ideia, mas, diante dos números do Ibope, o partido mudou de ideia. Além disso, houve certo descompasso aí, por parte da própria articulação da campanha, entre o nome utilizado no material publicitário e o nome de urna do candidato (repita-se: escolhido pelo próprio partido).

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CAMPEÃO DO SOFRIMENTO

Já o presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), candidato à reeleição, está distribuindo um vídeo de campanha que se destaca no quesito “sofrimento”. Pense em uma possível desdita na vida de um ser humano e ela estará no depoimento: de pobreza a violência doméstica, de longas caminhadas com os pés doloridos a goteiras no teto de casa. Se Lucas se reelegerá, não sabemos. Mas já é sério candidato a levar o troféu de história mais sofrida da campanha.

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