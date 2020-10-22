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Pesquisa Ibope

Para 36% dos eleitores de Cachoeiro, gestão de Casagrande é boa ou ótima

A maior parte dos entrevistados (41%) classificou a administração como regular. Outros 18% disseram ser ruim ou péssima e 5% não sabem ou não responderam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 06:03

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 06:03

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cachoeiro - Aprovação - Renato Casagrande
Governo Casagrande é considerado bom ou ótimo por 36% dos eleitores de Cachoeiro Crédito: Arte Geraldo Neto
Para 36% dos eleitores de Cachoeiro, gestão de Casagrande é considerada boa ou ótima
Para 36% dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a administração do governador Renato Casagrande (PSB) é considerada boa ou ótima. Esse retrato é resultado da pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta.
A maior parte dos entrevistados (41%), contudo, avaliam Casagrande como um gestor regular, enquanto 18% afirmam que ele é péssimo ou ruim. Há ainda 5% dos eleitores que não souberam ou quiseram responder.
A avaliação dos governos estadual e federal fez parte da pesquisa que mostrou as intenções de voto para prefeito de Cachoeiro nas eleições de 2020, divulgada nesta quarta-feira (21). No resultado, Victor Coelho (PSB), candidato do partido do governador, aparece liderando com 51%.
Apesar de positivo, o nível de aprovação do governador em Cachoeiro é menor do que o registrado nas cidades da Grande Vitória. Na capital, a administração de Casagrande é avaliada como boa ou ótima por 43%; em Vila Velha, o percentual é de 46%. Já em Cariacica, 47%E na Serra, 39%.
Cachoeiro não é um dos redutos eleitorais de Casagrande. Em 2018, na disputa pelo Palácio Anchieta, o socialista não teve uma eleição fácil nas urnas da cidade. Ele conquistou cerca de mil votos a mais que o segundo colocado, o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido). Casagrande teve 43,7% dos votos válidos e Manato, 42,5%.
Este ano, um outdoor contra o governador, pedindo que eleitores não votassem em candidatos aliados a Casagrande, foi instalado em uma via de Cacheiro. A placa foi paga por um grupo de direita da cidade. Dias depois de instalado, a Justiça mandou retirar o outdoor por considerar propaganda eleitoral fora do prazo legal. 
Mas, atualmente, quem está à frente do comando da cidade é Victor Coelho, filiado ao PSB, partido do governador. Ele não só é  o candidato do Palácio Anchieta, como recebeu um vídeo de Casagrande declarando apoio a ele. Poucos candidatos da sigla contaram com essa "bênção". O prefeito socialista é líder isolado na pesquisa Ibope de intenções de voto na cidade.

ELEITORES QUE APROVAM COELHO E CASAGRANDE TÊM O MESMO PERFIL

A pesquisa Ibope mostra que o perfil de eleitor que avalia Casagrande de forma positiva é bem similar ao que aprova a gestão do atual prefeito. São pessoas mais velhas, com baixa escolaridade. No caso de Victor Coelho, ele registra os maiores percentuais em todos os segmentos, mas se destaca em alguns mais do que os outros.
No quesito faixa etária, 49% dos eleitores de 55 anos ou mais consideram a gestão do governador como boa ou ótima. É entre esse grupo que Casagrande tem melhor desempenho na avaliação. Já entre os entrevistados de 25 a 34 anos, ele se sai pior: 23% o consideram ruim ou péssimo. 

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Liderando em Cachoeiro, Victor Coelho se destaca entre eleitores mais velhos

A aprovação de Casagrande aumenta à medida que a escolaridade dos eleitores diminui. Do grupo de entrevistados que só têm o ensino fundamental, 46% acreditam que o governo estadual é bom ou ótimo. Enquanto isso, essa mesma avaliação é feita por 35% dos que possuem ensino médio. Já entre os eleitores que cursaram uma faculdade, apenas 21% classificam a administração boa ou ótima.
É ainda entre pessoas de classe mais baixa que o governador tem melhor aprovação:  43% dos eleitores que ganham até 1 salário mínimo consideram a administração boa ou ótima. Entre os mais abastados, que ganham mais de dois salários, o percentual é de 28% para a mesma avaliação.
Além disso, dos entrevistados que consideram a administração de Victor Coelho como boa ou ótima, 50% avaliam o governo estadual da mesma forma. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 19 e 20 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00940/2020.

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