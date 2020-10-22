Para 36% dos eleitores de Cachoeiro, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Governo Casagrande é considerado bom ou ótimo por 36% dos eleitores de Cachoeiro Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Para 36% dos eleitores de Cachoeiro, gestão de Casagrande é considerada boa ou ótima

A maior parte dos entrevistados (41%), contudo, avaliam Casagrande como um gestor regular, enquanto 18% afirmam que ele é péssimo ou ruim. Há ainda 5% dos eleitores que não souberam ou quiseram responder.

Cachoeiro não é um dos redutos eleitorais de Casagrande. Em 2018, na disputa pelo Palácio Anchieta, o socialista não teve uma eleição fácil nas urnas da cidade. Ele conquistou cerca de mil votos a mais que o segundo colocado, o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido). Casagrande teve 43,7% dos votos válidos e Manato, 42,5%.

Mas, atualmente, quem está à frente do comando da cidade é Victor Coelho, filiado ao PSB, partido do governador. Ele não só é o candidato do Palácio Anchieta, como recebeu um vídeo de Casagrande declarando apoio a ele . Poucos candidatos da sigla contaram com essa "bênção". O prefeito socialista é líder isolado na pesquisa Ibope de intenções de voto na cidade.

ELEITORES QUE APROVAM COELHO E CASAGRANDE TÊM O MESMO PERFIL

No quesito faixa etária, 49% dos eleitores de 55 anos ou mais consideram a gestão do governador como boa ou ótima. É entre esse grupo que Casagrande tem melhor desempenho na avaliação. Já entre os entrevistados de 25 a 34 anos, ele se sai pior: 23% o consideram ruim ou péssimo.

A aprovação de Casagrande aumenta à medida que a escolaridade dos eleitores diminui. Do grupo de entrevistados que só têm o ensino fundamental, 46% acreditam que o governo estadual é bom ou ótimo. Enquanto isso, essa mesma avaliação é feita por 35% dos que possuem ensino médio. Já entre os eleitores que cursaram uma faculdade, apenas 21% classificam a administração boa ou ótima.

É ainda entre pessoas de classe mais baixa que o governador tem melhor aprovação: 43% dos eleitores que ganham até 1 salário mínimo consideram a administração boa ou ótima. Entre os mais abastados, que ganham mais de dois salários, o percentual é de 28% para a mesma avaliação.

Além disso, dos entrevistados que consideram a administração de Victor Coelho como boa ou ótima, 50% avaliam o governo estadual da mesma forma.