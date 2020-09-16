Victor Coelho busca reeleição pelo PSB em Cachoeiro

O PSB em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confirmou na noite desta terça-feira (15) a candidatura do atual prefeito do município, Victor Coelho. Além da convenção do Partido Socialista Brasileiro, o PSOL também lançou candidato para a disputa eleitoral com o nome de Guilherme Nascimento. Já o PSD lançou a vereadora Renata Fiório.
A convenção do PSB aconteceu no ginásio de uma escola no bairro Aquidaban. Sem surpresas, a sigla confirmou o nome de Coelho, que buscará a reeleição. O encontro também marcou o apoio do Podemos, MDB, PV, Cidadania e PSL. Lideranças de cada um dos partidos discursaram no palco.
O governador Renato Casagrande (PSB) também manifestou aprovação por meio de vídeo, veiculado em um telão.
A composição da chapa, porém, ainda está em aberto. Segundo o partido, a escolha de quem disputará a eleição como vice ao lado de Victor Coelho será da Executiva municipal do PSB. O nome poderá ser de um socialista ou vir dos partidos coligados.
GUILHERME NASCIMENTO
Outra convenção na noite de terça-feira que lançou candidatura à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi a do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A sigla oficializou os nomes de Guilherme Nascimento, de 26 anos, a prefeito e de Vitor Pizetta, do mesmo partido, como vice.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a reunião aconteceu de forma semipresencial, apenas com alguns membros, no diretório municipal. Por meio de videoconferência, declarou apoio às candidaturas a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro.
Guilherme Nascimento é artista e educador da classe popular, formando em gestão pública e pedagogia, engajado na militância da comunidade LGBTQIA+ e presidente do PSOL em Cachoeiro de Itapemirim.
RENATA FIÓRIO
A vereadora Renata Fiório, do PSD de Cachoeiro de Itapemirim, também teve seu nome confirmado, na segunda-feira (14), para disputar a prefeitura. A convenção contou com a presença de diversas lideranças, como o presidente estadual da sigla e atual pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha, Neucimar Fraga.
O PMN também confirmou apoio a candidatura de Fiório, com a participação em vídeo da deputada estadual e presidente do Partido da Mobilização Nacional no Estado, Janete de Sá.
DISPUTA
A corrida para as eleições municipais na maior cidade do Sul do Estado continua acirrada. Entre os nomes confirmados em convenções para a disputa está o ex-vereador, Fabrício do Zumbi (PDT). Após a morte de seu vice, o contador Márcio Barbosa (Solidariedade), um dia após a convenção, Fabrício divulgou como novo parceiro de chapa o ex-vereador Osmar da Silva, também do Solidariedade.
Estão no páreo, ainda, o atual vice-prefeito, Jonas Nogueira (PL), que compõe chapa com o correligionário Wellinton Callegari. Eles têm o apoio do Patriota e dialogam com outras legendas.
Já o PSDB aposta no advogado Isaías Junior. A sigla também formou chapa puro-sangue, com o Capitão Tadeu, militar da reserva, como vice. Eles receberam a manifestação de apoio do deputado estadual Marcos Mansur (PSDB).
Com a benção do deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), Diego Libardi também teve sua candidatura lançada. O partido, por enquanto, tem o apoio do Republicanos. A escolha do vice permanece em aberto.
A advogada Fayda Belo (PP), que chegou a dialogar com o candidato do DEM no município, teve o nome confirmado pelo partido recentemente. Os progressistas conversam com outras siglas e a formação da chapa ainda não foi definida.
Já o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) aposta no nome de Jovelino Schiavo para a disputa pelo Palácio Bernardino Monteiro. O candidato, consultor de empresas, terá como vice o sargento Luciano Missias, do mesmo partido.