Victor Coelho busca reeleição pelo PSB em Cachoeiro

PSB confirmou na noite desta terça-feira (15) a candidatura do atual prefeito do município, Victor Coelho Crédito: Divulgação

O PSB em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, confirmou na noite desta terça-feira (15) a candidatura do atual prefeito do município, Victor Coelho . Além da convenção do Partido Socialista Brasileiro, o PSOL também lançou candidato para a disputa eleitoral com o nome de Guilherme Nascimento. Já o PSD lançou a vereadora Renata Fiório.

A convenção do PSB aconteceu no ginásio de uma escola no bairro Aquidaban. Sem surpresas, a sigla confirmou o nome de Coelho, que buscará a reeleição. O encontro também marcou o apoio do Podemos, MDB, PV, Cidadania e PSL. Lideranças de cada um dos partidos discursaram no palco.

O governador Renato Casagrande (PSB) também manifestou aprovação por meio de vídeo, veiculado em um telão.

A composição da chapa, porém, ainda está em aberto. Segundo o partido, a escolha de quem disputará a eleição como vice ao lado de Victor Coelho será da Executiva municipal do PSB. O nome poderá ser de um socialista ou vir dos partidos coligados.

GUILHERME NASCIMENTO

Outra convenção na noite de terça-feira que lançou candidatura à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi a do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) . A sigla oficializou os nomes de Guilherme Nascimento, de 26 anos, a prefeito e de Vitor Pizetta, do mesmo partido, como vice.

PSOL oficializou os nomes de Guilherme Nascimento e Vitor Pizetta Crédito: Divulgação

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a reunião aconteceu de forma semipresencial, apenas com alguns membros, no diretório municipal. Por meio de videoconferência, declarou apoio às candidaturas a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro.

Guilherme Nascimento é artista e educador da classe popular, formando em gestão pública e pedagogia, engajado na militância da comunidade LGBTQIA+ e presidente do PSOL em Cachoeiro de Itapemirim.

RENATA FIÓRIO

A vereadora Renata Fiório, do PSD de Cachoeiro de Itapemirim, também teve seu nome confirmado, na segunda-feira (14), para disputar a prefeitura. A convenção contou com a presença de diversas lideranças, como o presidente estadual da sigla e atual pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha, Neucimar Fraga.

Vereadora Renata Fiório (PSD) recebeu apoio de Neucimar Fraga Crédito: Divulgação

O PMN também confirmou apoio a candidatura de Fiório, com a participação em vídeo da deputada estadual e presidente do Partido da Mobilização Nacional no Estado, Janete de Sá.

DISPUTA

advogada Fayda Belo (PP) , que chegou a dialogar com o candidato do DEM no município, teve o nome confirmado pelo partido recentemente. Os progressistas conversam com outras siglas e a formação da chapa ainda não foi definida.