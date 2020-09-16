AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Convenção partidária

Victor Coelho busca reeleição pelo PSB em Cachoeiro

Além da convenção do partido do atual prefeito, o PSOL entra na disputa eleitoral com Guilherme Nascimento. Já o PSD lançou a vereadora Renata Fiório

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 19:12
PSB confirmou na noite desta terça-feira (15), a candidatura do atual prefeito do município, Victor Coelho
PSB confirmou na noite desta terça-feira (15) a candidatura do atual prefeito do município, Victor Coelho Crédito: Divulgação
O PSB em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confirmou na noite desta terça-feira (15) a candidatura do atual prefeito do município, Victor Coelho. Além da convenção do Partido Socialista Brasileiro, o PSOL também lançou candidato para a disputa eleitoral com o nome de Guilherme Nascimento. Já o PSD lançou a vereadora Renata Fiório.
A convenção do PSB aconteceu no ginásio de uma escola no bairro Aquidaban. Sem surpresas, a sigla confirmou o nome de Coelho, que buscará a reeleição. O encontro também marcou o apoio do Podemos, MDB, PV, Cidadania e PSL. Lideranças de cada um dos partidos discursaram no palco.
O governador Renato Casagrande (PSB) também manifestou aprovação por meio de vídeo, veiculado em um telão.
A composição da chapa, porém, ainda está em aberto. Segundo o partido, a escolha de quem disputará a eleição como vice ao lado de Victor Coelho será da Executiva municipal do PSB. O nome poderá ser de um socialista ou vir dos partidos coligados.

GUILHERME NASCIMENTO

Outra convenção na noite de terça-feira que lançou candidatura à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi a do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A sigla oficializou os nomes de Guilherme Nascimento, de 26 anos, a prefeito e de Vitor Pizetta, do mesmo partido, como vice.
Psol oficializou o nome de Guilherme Nascimento e vice Vitor Pizetta
PSOL oficializou os nomes de Guilherme Nascimento e Vitor Pizetta Crédito: Divulgação
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a reunião aconteceu de forma semipresencial, apenas com alguns membros, no diretório municipal. Por meio de videoconferência, declarou apoio às candidaturas a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Luciana Genro.
Guilherme Nascimento é artista e educador da classe popular, formando em gestão pública e pedagogia, engajado na militância da comunidade LGBTQIA+ e presidente do PSOL em Cachoeiro de Itapemirim.

RENATA FIÓRIO

A vereadora Renata Fiório, do PSD de Cachoeiro de Itapemirim, também teve seu nome confirmado, na segunda-feira (14), para disputar a prefeitura. A convenção contou com a presença de diversas lideranças, como o presidente estadual da sigla e atual pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha, Neucimar Fraga.
Vereadora Renata Fiório (PSD) recebeu apoio de Neucimar Fraga
Vereadora Renata Fiório (PSD) recebeu apoio de Neucimar Fraga Crédito: Divulgação
O PMN também confirmou apoio a candidatura de Fiório, com a participação em vídeo da deputada estadual e presidente do Partido da Mobilização Nacional no Estado, Janete de Sá.

DISPUTA

A corrida para as eleições municipais na maior cidade do Sul do Estado continua acirrada. Entre os nomes confirmados em convenções para a disputa está o ex-vereador, Fabrício do Zumbi (PDT). Após a morte de seu vice, o contador Márcio Barbosa (Solidariedade), um dia após a convenção, Fabrício divulgou como novo parceiro de chapa o ex-vereador Osmar da Silva, também do Solidariedade.
Estão no páreo, ainda, o atual vice-prefeito, Jonas Nogueira (PL), que compõe chapa com o correligionário Wellinton Callegari. Eles têm o apoio do Patriota e dialogam com outras legendas.
Já o PSDB aposta no advogado Isaías Junior. A sigla também formou chapa puro-sangue, com o Capitão Tadeu, militar da reserva, como vice. Eles receberam a manifestação de apoio do deputado estadual Marcos Mansur (PSDB).
Com a benção do deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), Diego Libardi também teve sua candidatura lançada. O partido, por enquanto, tem o apoio do Republicanos. A escolha do vice permanece em aberto.
advogada Fayda Belo (PP), que chegou a dialogar com o candidato do DEM no município, teve o nome confirmado pelo partido recentemente. Os progressistas conversam com outras siglas e a formação da chapa ainda não foi definida.
Já o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) aposta no nome de Jovelino Schiavo para a disputa pelo Palácio Bernardino Monteiro. O candidato, consultor de empresas, terá como vice o sargento Luciano Missias, do mesmo partido.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2020

Guerino Zanon, Marcos Garcia e Eliana Dadalto definem vices em Linhares

Sem Amaro, Republicanos apoia Xambinho, do partido de Magno, na Serra

Colatina: Meneguelli mantém mistério e Cidadania se divide entre pré-candidatos

Os bastidores da reta final das convenções partidárias no ES

PSB e PSL formam chapa pela Prefeitura de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026
Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados