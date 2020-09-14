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Eleições 2020

Vice-prefeito vai disputar eleição contra prefeito de Cachoeiro

Jonas Nogueira foi confirmado pelo PL, partido do ex-senador Magno Malta. PSDB também confirmou, em convenção, Isaías Júnior na disputa pelo Executivo municipal

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 19:45
Vice prefeito Jonas Nogueira teve o nome confirmado em convenção Crédito: Divulgação
O Partido Liberal (PL) confirmou, no domingo (13), seu candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, durante convenção partidária. O atual vice-prefeito do município, Jonas Nogueira, vai disputar a chefia do Executivo municipal com chapa puro-sangue, ou seja, com vice do mesmo partido.
A convenção partidária foi realizada em um salão, no fim da manhã. Jonas, que foi eleito na chapa de Victor Coelho (PSB) em 2016, ainda pelo PP, rompeu com o socialista já no início da gestão. Agora, está no PL, partido do ex-senador Magno Malta.
Victor Coelho é pré-candidato à reeleição. 
O opositor do atual prefeito disputará a cadeira do Palácio Bernardino Monteiro com o correligionário Wellington Callegari, que é ex presidente do PSL. O PL conta com o apoio do Patriota e dialoga com outras legendas.

PSDB

PSDB confirmou a candidatura de Isaías Junior e Capitão Tadeu Crédito: Divulgação
Quem também confirmou candidato à Prefeitura de Cachoeiro com integrantes da própria sigla foi o PSDB. No último domingo, os membros do partido oficializaram em convenção os nomes do advogado Isaías Júnior e do militar da reserva Capitão Tadeu, como vice.
A chapa puro-sangue já havia sido anunciada pelo partido, com o apoio do deputado estadual Pastor Marcos Mansur, líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

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